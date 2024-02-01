Турецкие банки закрывают счета российских фирм и отказывают в выдаче карточек физлицам

США пригрозили турецким банкам, которые продолжают проводить платежи в Россию, включением в американский список SDN (Specially Designated Nationals List). В ситуацию вмешались турецкие власти.

Некоторые банки в Турции начали закрывать счета российских компаний и серьезно ужесточили требования к физлицам из России, которые хотят завести банковскую карту, пишут «Ведомости».

По словам источников издания, финансовые организации резко прекратили обработку платежей из России с начала года, сейчас расчеты все еще заморожены. При этом, если раньше банки отказывали в обслуживании лишь компаниям, то сейчас правило распространяется на все организации из РФ.

Эксперты уверены, что турецкие банки боятся вторичных санкций со стороны США. В декабре 2023 г. президент США Джон Байден подписал указ, который позволяет американскому Минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России.

Источник издания, который ведет бизнес в Турции, рассказывает, что до декабря 2023 г. в этой стране было два банка, которые активно работали с клиентами из России. Однако им пригрозили включением в американский список SDN (Specially Designated Nationals List ). Попадание в него влечет блокировку всех принадлежащих активов, находящихся в США, и запрет американским лицам на любое взаимодействие с такими лицами. После этого банки Турции начали закрывать корсчета значительной части российских компаний.

В Турции в принципе не так много банков, поэтому внесение хотя бы одного или тем более двух в SDN-лист очень серьезно изменит конфигурацию всего финансового сектора страны, — поясняют эксперты.

Как рассказывал DK.RU, о проблемах в работе с турецкими банками российский бизнес начал сообщать в середине января. В частности, турецкие банки прекратили проводить платежи за экспорт в Россию. В ситуацию вмешались турецкие власти. В итоге банк Emlak Katılım возобновил денежные переводы из России за экспорт в нее товаров из четырех отраслей: продукты питания, текстиль, одежда и обувь. С другими отраслями — автомобильной и машиностроительной — проблемы пока решаются.

Российские дипломаты поддерживают контакт с властями Турции по вопросу платежей.

Помимо Турции проблемы с расчетами у россиских компаний возникают в Китае. Как сообщал DK.RU, китайские банки начали ужесточать правила финансирования российских клиентов после того, как США пообещали ввести против них вторичные санкции и приватизировать американские активы. Также банки Кипра стали активно закрывать счеа россиян.