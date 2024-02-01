Госдума официально позволит использовать цифровой рубль вместо SWIFT

Пока цифровые финансовые активы не могут использоваться в качестве инструмента для расчетов, но вскоре такая возможность может появиться. Госдума заканчивает подготовку соответствующих поправок.

С февраля Госдума может разрешить использовать цифровой рубль и цифровые активы в качестве инструмента для международных рассчетов, рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас депутаты заканчивают подготовку соответствующих поправок:

Сегодня нет особых проблем во взаиморасчетах между Россией и Китаем, но мы слышим о том, что наши «западные партнеры» постоянно угрожают нашим китайским друзьям применением санкций за активное взаимодействие с Россией. И поэтому тема использования цифровых национальных валют тоже стоит на повестке. Полагаю, что на грядущем саммите БРИКС тема также будет обсуждаться.

По его словам, такая норма, в том числе, поможет улучшить интеграцию национальных электронных валютных систем. В частности, например, это может облегчить расчет в цифровых юанях и цифровом рубле.

Банк России проводит пилот цифрового рубля с реальными деньгами на ограниченном круге клиентов с августа, но 31 января ЦБ принял решение расширить список банков, участвующих в тесте. Новыми участниками пилота станут: Сбербанк, «Тинькофф», Россельхозбанк, «Русский стандарт», РНКБ, банк «Россия», МСП Банк, Экспобанк, Новикомбанк, ВБРР, «Точка», «Кубань Кредит», «Центр-инвест», банк «Оренбург», «Примтеркомбанк», «РосДорБанк», а также расчетная небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.Ру».

Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен, — рассказывал DK.RU.