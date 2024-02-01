ФСБ продаст здание и землю в центре Екатеринбурга

Ведомство инициировало перевод участка в категорию, позволяющую возвести жилой дом. Сейчас там находится двухэтажная «заброшка». Вероятно, недвижимость будет выставлена на открытые торги.

Ранее в здании на ул. Бажова, 47 находился офис областного управления Федеральной регистрационной службы. В 2020 г. новый распорядитель (ФСБ) подал заявку на смену функционального назначения земли под ним (площадь — 2 355 кв. м) с зоны объектов образования на зону режимных объектов ограниченного доступа. Сейчас ведомство просит перевести участок в категорию под среднеэтажную жилую застройку (до восьми этажей).

По данным 66.ru, ведомство не планирует строить на ул. Бажова служебное жилье. Скорее всего, здание будет выставлено на открытые торги.

Напомним, что ФСБ строит в центре Екатеринбурга 18-этажную штаб-квартиру. Ее внешний вид вызвал массу споров: его дважды обсуждали на градсовете, и в первый раз проект удостоился массы нелестных эпитетов. Проектировщики предложили выполнить комплекс зданий в белых и красно-коричневых тонах.

Ранее DK.RU сообщил, что «Бруснике» запретили застраивать участок у Макаровского моста в Екатеринбурге. Археологи обнаружили в зоне будущей застройки культурный слой общей площадью 2 тыс. кв. м. Речь идет о предметах второй половины XIX — начала ХХ вв.

Напомним, что Свердловские власти ждут от девелоперов 3,3 млн кв. м жилья в 2024 году.