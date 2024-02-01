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Жители Сысерти требуют вынести вопрос о строительстве мусорного полигона на референдум

Жители Сысерти требуют вынести вопрос о строительстве мусорного полигона на референдум
Иллюстрация: ru.freepik.com

Волеизъявление по этому вопросу хотят совместить с выборами президента России, запланированными на 15–17 марта. Инициативная группа уже подала необходимые документы в избирком.

#НОВОСТИ

Провести референдум предложил местный фермер и депутат Думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев. Его поддержали 147 активистов. Они собрали необходимые документы и 1 февраля подали их в местный избирком.

По мнению политолога Сергея Мошкина, шансов на то, что требования жителей Сысерти удовлетворят, нет. Поскольку региональная власть в проведении референдума не заинтересована. 

Накал страстей накануне выборов президента России никому не нужен, поэтому напрямую инициативной группе не откажут. Скорее всего, чиновники выберут тактику затягивания процедурных моментов. На каждый этап будут тратить максимальное количество времени, предусмотренное законом. Окончательное решение примут после 17 марта, а там уже хоть трава не расти. Самое простое решение — забраковать собранные подписи (цитата по 66.ru).

Напомним, что жители Сысертского ГО уже несколько месяцев высказывают недовольство планами по строительству на территории муниципалитета крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов. Его хотят организовать вблизи сел Щелкун, Никольское, Новоипатово, Верхняя Боевка.

Предполагается, что на этой же площадке может расположиться и полигон ТКО «Екатеринбург-Юг», площадью 172 га. Представители власти говорят о том, что полигон будет безопасен для окружающей среды. 

Сысерть сегодня считается одной из туристических столиц Свердловской области. Местные пляжи и глэмпинги привлекают отдыхающих со всего региона. На развитие кластера «Большая Сысерть» власти собираются потратить более 180 млрд руб.

Автор: Виктория Говорковская
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