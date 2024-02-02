Кадровый голод: «Красная Поляна» недосчиталась четвертой части крупье и официантов

Большая нехватка рабочих рук отмечается среди российских узкопрофильных специалистов игорного бизнеса, например, крупье, дилеров, инспекторов, аттендантов слот-залов и кассиров.

Прогнозируемый дефицит кадров среди узкопрофильных специалистов игорного бизнеса — 1,5 тыс. сотрудников, или 26%, заявляют в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). Текущий дефицит кадров составляет 15%, в ближайшие два года на фоне расширения отрасли он вырастет до 25%, пишет РБК. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма и специфичностью профессии.

Много свободных вакансий присутствует и в сфере гостеприимства, с которой неразрывно связаны казино. Так, игорные зоны активно ищут как специалистов гостевого сервиса, официантов, барменов, горничных и хостес, так и узкопрофильных специалистов игорного бизнеса, например, крупье, дилеров, инспекторов, аттендантов слот-залов и кассиров.

Данные АИРИС учитывают статистику о количестве работающих сотрудников, средней зарплате и кадровом дефиците от HR-служб трех из четырех игорных зон: «Красная Поляна» (Сочи), «Сибирская Монета» (Алтай) и казино Tigre de Cristal «Приморье» (Владивосток). На начало 2024 г. «Красная Поляна», «Сибирская Монета» и «Приморье» насчитывали суммарно больше 4,2 тыс. работников, но для полной комплектации штатного расписания им не хватает около 760 человек, что составляет 15% от всего трудового фонда.

Представитель казино «Шабмала» также сообщил, что на текущий момент в штате компании свободно 23% вакансий. Основной дефицит — крупье, а также ресторанная служба. В зоне «Приморье» «Шамбала» фиксирует 7% свободных вакансий, здесь не хватает официантов, барменов и кухонных сотрудников.