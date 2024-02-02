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Кадровый голод: «Красная Поляна» недосчиталась четвертой части крупье и официантов

Кадровый голод: «Красная Поляна» недосчиталась четвертой части крупье и официантов
Иллюстрация: РИА Новости

Большая нехватка рабочих рук отмечается среди российских узкопрофильных специалистов игорного бизнеса, например, крупье, дилеров, инспекторов, аттендантов слот-залов и кассиров.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

Прогнозируемый дефицит кадров среди узкопрофильных специалистов игорного бизнеса — 1,5 тыс. сотрудников, или 26%, заявляют в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). Текущий дефицит кадров составляет 15%, в ближайшие два года на фоне расширения отрасли он вырастет до 25%, пишет РБК. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма и специфичностью профессии.

Много свободных вакансий присутствует и в сфере гостеприимства, с которой неразрывно связаны казино. Так, игорные зоны активно ищут  как специалистов гостевого сервиса, официантов, барменов, горничных и хостес, так и узкопрофильных специалистов игорного бизнеса, например, крупье, дилеров, инспекторов, аттендантов слот-залов и кассиров.

Данные АИРИС учитывают статистику о количестве работающих сотрудников, средней зарплате и кадровом дефиците от HR-служб трех из четырех игорных зон: «Красная Поляна» (Сочи), «Сибирская Монета» (Алтай) и  казино Tigre de Cristal «Приморье» (Владивосток). На начало 2024 г. «Красная Поляна», «Сибирская Монета» и «Приморье» насчитывали суммарно больше 4,2 тыс. работников, но для полной комплектации штатного расписания им не хватает около 760 человек, что составляет 15% от всего трудового фонда.

Представитель казино «Шабмала» также сообщил, что на текущий момент в штате компании свободно 23% вакансий. Основной дефицит — крупье, а также ресторанная служба. В зоне «Приморье» «Шамбала» фиксирует 7% свободных вакансий, здесь не хватает официантов, барменов и кухонных сотрудников.

Кадровые агенства в России столкнулись с ростом спроса бизнеса на работников из Индии, Пакистана и Северной Кореи. Компании все чаще обращаются к ним с просьбой привезти работников из стран дальнего зарубежья с недорогой рабочей силой. С учетом нехватки кадров и прироста зарплат многие компании готовы работать с трудовыми мигрантами без знания русского языка. В среднем работники из Индии стоят столько же, сколько и россияне, плюс есть расходы на их перевозку и оформление документов. Но в долгосрочной перспективе это все равно выгодно, потому что без знания русского языка они вряд ли могут получить на рынке труда «контроффер» и быстро перейти к другому работодателю, расссказывал DK.RU. 
 
Автор: Андрей Широков
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