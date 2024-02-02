Бизнесмены предложили установить россиянам потолок потребления электроэнергии

Предложение от промышленных потребителей электроэнергии получил Александр Новак. Все, что превышает потребление по льготным тарифам, будет стоить на 75% больше.

«Сообщество потребителей энергии» предложило вице-премьеру Александру Новаку ужесточить параметры дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, сообщает Коммерсантъ. Предельный уровень, по их мнению, должен составить 10,8 тыс. кВт/ч в месяц, потому что это максимальный объем энергии, который технически может потребить дом, подключенный к мощности в 15 кВт. Потребление сверх этого объема должно оплачиваться по экономически обоснованным тарифам.

Директор «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко предложил Новаку «провести анализ принятых в субъектах РФ тарифных решений с оценкой их влияния на размер доплаты бизнеса за сниженные тарифы населения и подготовить предложения, повышающие эффективность нового механизма в регионах. Новак уже поручил ФАС совместно с Минэнерго и Минэкономики рассмотреть предложения потребителей и «представить в правительство согласованные предложения».

Бизнесмены считают, что инициатива не затронет граждан, но поможет побороть бесконтрольное серое потребление энергии в бытовом секторе и поможет бороться с майнерами криптовалют. В среднем пороговое значение первого диапазона потребления соответствует среднемесячному потреблению в 10 тыс. кВт/ч в неотопительный период, второго диапазона — 17 тыс. кВт/ч. Тариф для второго диапазона относительно первого увеличивается в среднем на 16%, а для третьего диапазона относительно первого — на 75%.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, сообщил, что ранее говорил о введении дифтарифа для майнеров: «Но! Сейчас введение дифтарифа не принесет ожидаемого результата, но есть риски увеличения платежей для населения». Сергей Сасим, директор Центра исследований в энергетике, предлагает привязать логику формирования ценовых диапазонов к темпу сокращения объема перекрестного субсидирования. Единый диапазон потребления для всей страны также не будет эффективным в борьбе с серым майнингом криптовалюты, предупреждает он: в регионах с «экстремально низкими тарифами для населения» даже льготного уровня в 10,8 тыс. кВт/ч «может быть недостаточно для качественного изменения ситуации».

Количество регионов с механизмом дифференциации тарифов для населения, видимо, еще вырастет. По оценкам «Сообщества потребителей энергии», только 19 регионов установили первый диапазон ниже 11 тыс. кВт/ч в месяц, в том числе Алтай, Дагестан, Смоленская и Новгородская области. В 15 субъектах первый диапазон находится на уровне около 11 тыс. кВт/ч. Среди них — Московская, Челябинская и Свердловская области. В Хакасии, Башкирии, Удмуртии и Пензенской области предел первого диапазона — 20 тыс. кВт/ч.

В феврале ФАС уже отменила 14 тарифных решений в субъектах РФ, которые превысили предельный объем перекрестного субсидирования и при этом не ввели механизм дифференциации. В число таких регионов попала Иркутская область.

Ранее правительству удалось запустить реформу тарифов на электроэнергию. Власти 53 субъектов РФ уже ввели дифференциацию бытовых тарифов по объемам потребления. Новые дифференцированные тарифы по сути представляют собой социальную норму потребления энергии на домохозяйство, начнут действовать с 1 июля 2024 г. Стоимость киловатт-часа будет расти при увеличении расхода электроэнергии, рассказывал DK.RU.