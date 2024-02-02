Российские пиломатериалы больше не ввозятся ни в одну европейскую страну

Российские лесопромышленники смогли оперативно заменить европейские рынки на азиатские после ввода ограничений и санкций против отрасли.

Объем экспорта российских пиломатериалов на 98% смог переорентироваться на азиатские рынки, сообщает РБК. В 2023 г. в топ-10 стран – импортеров российских пиломатериалов не осталось ни одной европейской страны. Вопреки санкциям и прогнозам, российские лесопромышленники смогли оперативно заменить поставщиков и нарастить продажи в Азию с исходных 76%.

Основные пиломатериалы из тех что поставляются за рубеж, — брус, обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы, уточняют в «Рослесинфорге». В меньшей степени это пиловочник (сырье для производства досок), балансовая древесина и фанкряж, из которого, как правило, делают шпон для изготовления фанеры, пиломатериалы из строганой лиственной древесины.

Европа никогда не была основным экспортным рынком для российских пиломатериалов, объяснял гендиректор маркетплейса лесопромышленной продукции Lesprom Network Алексей Богатырев:

В 2021 году на долю этого рынка приходилось 14% от всех российских поставок этой продукции за рубеж. Но второго такого рынка, как Евросоюз, для российских производителей пиломатериалов нет.

Основным партнером России по экспорту пиломатериалов по-прежнему остается Китай. За прошлый год лесопромышленники экспортировали порядка 13 млн куб. м пиломатериалов — столько же, сколько и в 2022 г. Далее идет Узбекистан — больше 2 млн куб. м, прирост составил 8%, замыкает тройку Казахстан — 926 тыс. куб. м, что на 17% выше, чем в 2022 г. В десятку крупнейших импортеров также вошли Азербайджан — 516 тыс. куб. м, Таджикистан — 482 тыс. куб. м, Киргизия — 417 тыс. куб. м, Иран — 392 тыс. куб. м, Корея — 340 тыс. куб. м, Япония — 337 тыс. куб. м и Гонконг — 283 тыс. куб. м. Всего в прошлом году российские лесопромышленники импортировали продукцию в 51 страну.

Напомним, в апреле 2022 г. Евросоюз включил в пятый пакет санкций против России ограничения против российского лесопромышленного комплекса. После начала специальной военной операции в Украине был введен запрет на импорт продукции российской древесины и изделий из нее. Европейская комиссия оценила стоимость лесопромышленной продукции, попавшей под ограничения, в €3,16 млрд. До санкций в 2022 г. объем экспорта пиломатериалов составил 23 млн куб. м. После введения санкций в 2022 г. российские компании заявили о тотальном нарушении логистических цепочек. Каждая пятая опрошенная компания заявила о заморозке инвестпрограммы, а каждая третья — о сокращении инвестиций более чем на 30%.

Во второй половине 2023 г. ситуация с логистикой начала налаживаться. Так, в июне сообщалось, что Segezha Group договорилась с транспортной группой FESCO о мультимодальных контейнерных перевозках лесных грузов во внутрироссийских направлениях и на экспорт. За девять месяцев 2023 г. общее снижение экспорта хвойных пиломатериалов из России составило 12% год к году, говорится в отчете Segezha Group по итогам третьего квартала. Сокращение экспорта наблюдалось в направлении Японии (- 37%), MENA (страны Северной Африки и Ближнего Востока, - 22%), СНГ (- 4%). Основное направление, куда увеличивались поставки, — Китай.

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