У Алексея Иванова выходит новая книга

На этот раз писатель представит публике историю речного флота страны, описанную в жанре нон-фикшн. Книга будет доступна публике уже с 1 марта.

Писатель Алексей Иванов выпустит книгу про речной флот. В ней представлены результаты десятилетнего исследования, в жанре нон-фикшн описаны этапы развития российского и советского речного флота.

Произведение названо «Речфлот», выход книги запланирован на 1 марта 2024 г., тиражом 15 тыс. копий, в двух вариантах: в твердом переплете в черно-белом оформлении и в мягком переплете с цветной обложкой. Графические иллюстрации для книги создала Елена Мазур.

Юлия Зайцева, продюсер Алексея Иванова, рассказала:

Нас ждет большая нон-фикшн эпопея, системная, фактически выверенная и увлекательная, в которой Иванов доступным для всех языком, временами технологичным, временами ярким и образным, сумел развернуто, экономически и технически точно и вдохновенно рассказать об одной из самых важнейших и одной из самых романтичных отраслей экономики, — резюмировала Зайцева.

Отметим, Алексей Иванов — сын судостроителей. Для написания книги он проехал сухим путем (по дорогам) вдоль рек, собрал книги, биографии и учебники по теме и систематизировал материал.

Напомним, в конце 2023 г. стало известно, что роман Алексея Иванова «Ёбург», посвященный Екатеринбургу, решили экранизировать. Роман на 560 страниц превратят в сериал.

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