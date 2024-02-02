Главе Минстроя региона продлили контракт, но всего на пять месяцев

В августе Евгений Куйвашев вновь будет решать, кому поручить руководство главным строительным ведомством области. Известны еще минимум два претендента на должность.

Михаил Волков, министр строительства Свердловской области, останется на своей должности до августа 2024 г. Действующий контракт с ним истекал сегодня, 2 февраля, но губернатор региона Евгений Куйвашев его продлил.

66.RU, ссылаясь на собственные источники, пишет, что нынешний контракт будет действовать до августа 2024 г., после чего вопрос отставки Волкова снова будет рассматриваться. На пост министра также претендуют нынешние первый замминистра Григорий Сурганов и замминистра Антон Шафаростов.

Михаил Волков возглавляет строительное ведомство региона с 2016 г. Он окончил Свердловский архитектурный институт. Работал в органах местного самоуправления. В областное правительство перешел в 2016 г.

В 2022 г., после выборов губернатора, он был одним из трех министров, чье будущее до последнего момента было неизвестным. Указ о назначении Волкова Куйвашев подписал только в конце ноября.

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