В расписание Кольцово возвращаются перелеты в Пекин

Прямые перелеты в Китай из Екатеринбурга были отменены еще в начале пандемии в 2020 г. Особенно сильно открытия направления ждали туроператоры.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из Екатеринбурга в Пекин. Первый перелет запланирован на 11 марта.

Вылеты из Екатеринбурга будут осуществляться по понедельникам, четвергам и воскресеньям, из Пекина — по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость перелета стартует с 22 тыс. руб. Время в пути составляет около шести часов.

Напомним, перелеты в Китай из Екатеринбурга были в расписании местного аэропорта Кольцово до 2020 г., однако с окончанием пандемии их не вернули. Особенно сильно открытия направления ждали уральские туроператоры. В конце прошлого года Михаил Мальцев, глава Ассоциации туризма на Урале, говорил, что самолеты должны быть пущены минимум по двум направлениям — Пекин и Хайнань.

При этом уверен: если бы самолеты летали даже по трем или пяти направлениям, это бы имело спрос. Китай огромный, многообразный, — заявлял он.

Напомним, несколько дней стало известно, что супруги из Екатеринбурга сумели выиграть суд с «Аэрофлотом» по делу об аннулировании дешевых билетов в Таиланд. Верх-Исетский суд обязал перевозчика отправить супружескую пару на Пхукет по тем условиям, по которым они покупали билеты. Тогда, как сообщал JustMedia, недорогие билеты на курорт купили многие свердловчане, но вскоре «Аэрофлот» заявил, что билеты по таким низким ценам — это сбой, их аннулировали и вернули людям деньги, начислив мили на будущие перелеты в качестве бонуса.

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