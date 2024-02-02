Власти Екатеринбурга вновь заговорили о новых станциях метро

Переговоры об их строительстве администрация ведет с предпринимателями, обе ветки, если и будут построены, будут находиться на Уралмаше – Эльмаше.

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Предеин рассказал, что власти города ведут переговоры с бизнесом о строительстве двух станций метро. В эфире радио «Комсомольская правда» чиновник заявил:

Идут переговоры, в том числе с предпринимателями, о строительстве двух станций метро на первой ветке на Уралмаше, у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. Там не такие большие расстояния от депо. По большому счету, можно продлить до антенных полей, застройщик заинтересован в том, чтобы люди из центра города доезжали до строящегося микрорайона совершенно спокойно. Говорить о принятых решениях пока рано, однако проект реальный.

По словам Предеина, средств на реализацию этого проекта нужно не так уж много. Кроме того, в администрации не теряют надежду продлить линию метро в сторону Уктуса.

Напомним, ранее житель Екатеринбурга Денис спросил у президента Владимира Путина про строительство второй ветки метро. Горожанин отправил свой вопрос на прямую линию, которая состоялась в декабре прошлого года. Ответ он получил только в коце января, правда, не от самого главы государства, а от одного из чиновников мэрии.

В связи с высокой стоимостью и недостаточным финансированием вопрос строительства линии метро на сегодняшний день не рассматривается. Мероприятия по проектированию и строительству метрополитена в действующих муниципальных программах отсутствуют, — сообщил глава комитета по строительству Алексей Корюков.

Однако совсем от идеи построить вторую ветку городские власти до сих пор не отказываются. Они заложили проект развития метро в Генплан до 2045 г. К этому времени в Екатеринбурге намерены протянуть вторую линию с 10 станциями от Верх-Исетского района (станция там будет называться «Янтарная») до ЖБИ («Каменные палатки»). Более того, в планах есть и строительство третьей ветки — от Академического (одноименная станция появится в районе улицы Академика Ландау) до Пионерского (станция «Шарташская» в районе Блюхеровского моста). На этой линии тоже будет 10 станций.

Напомним, в планах администрации Екатеринбурга на ближайшие годы — продолжить строительство трамвайной ветки в Академический, проект планируют реализовать с привлечением концессинера.﻿