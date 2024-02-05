«Яндекс» продадут за 475 млрд рублей. Кто покупатель?

Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский. При этом Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

В Нидерландах холдинг Yandex N.V. заключил сделку по продаже российского «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов, сообщает пресс-служба компании. Сумма сделки рассчитана с учетом дисконта в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

2022 год дал понять, что конструкция, при которой «крупнейшая IT-компания в России» имеет прописку в Нидерландах и ею владеют западные акционеры, больше нежизнеспособна, и ее придется менять. Мы не будем перечислять все содержательные и технические проблемы, с которыми столкнулись; их список практически бесконечен. Но на всех этапах этого сложного пути нашей главной задачей было провести изменения так, чтобы не разрушить суть и базовые свойства Яндекса, — говорится в обращении компании к сотрудникам.

В пресс-службе Яндекса добавили, что до 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса. Новой головной компанией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС» — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже:

Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами Яндекса. Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»; структура группы «ЛУКОЙЛ» и структура Александра Рязанова. Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. «Консорциум.Первый» сможет номинировать шесть из десяти членов Совета директоров МКАО «Яндекс», — рассказали в пресс-службе.

Что касается Yandex N.V., то холдинг намерен провести делистинг с Московской биржи, вместо него на биржу выйдет российское МКАО.

Известно, что команда менеджеров компании сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Новый орган управления будет назван «Фонд менеджеров», он получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам, таким как существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в Уставе.

Гендиректором Яндекса останется Артем Савиновский. Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.

Яндекс продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления, — уточнили в компании.

Ранее DK.RU рассказывал, что Яндекс на 100% принадлежал Нидерландской Yandex N.V. В конце 2022 г. стало известно, что иностранный холдинг намерен разделить бизнес и продать российскую структуру.

Яндекс оценивали в $5,5 млрд за всю компанию с учетом дисконта 50% (на продажу активов иностранцами)». Переговорами о судьбе Яндекса руководит первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Посредником в переговорах по просьбе собственника компании Аркадия Воложа выступил Алексей Кудрин.