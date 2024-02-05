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Свердловская область с большим отрывом выбилась в лидеры регионов с самыми грязными реками

Свердловская область с большим отрывом выбилась в лидеры регионов с самыми грязными реками
Иллюстрация: ru.freepik.com

Треть всех случаев загрязнений водоемов в стране приходится на Средний Урал. На втором месте Смоленская область, она набрала 8% от числа всех инцидентов.

#НОВОСТИ

Свердловская область возглавила антирейтинг по загрязнению рек и водоемов. Всего в регионе выявили 806 случаев высоких и экстремально высоких загрязнений. Чаще всего вредные вещества сливаются в бассейны Тобола, Камы и в малые водоемы (выявлено более 600 случаев). Еще 2020 загрязнений обнаружили в реках Тальтия, Черная, Ольховка и 29 других. В целом на регион приходится почти 30% всех загрязнений водоемов в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Финэкспертизы».

Аналитики подчеркнули, что Свердловская область традиционно сильно страдает от «негативных экологических инцидентов», так как в регионе работает много промышленных предприятий.

На втором месте антирейтинга Смоленская область (224 случая, 8%), на третьем — Мурманская (195 инцидентов, 7%). Всего число сильных загрязнений рек в стране за год выросло на 62%.

Напомним, минувшим летом Свердловская область была признана одним из худших регионов страны по загрязнению воздуха. В 2022 г. на нее пришлось 948,7 тыс. тонн вредных выбросов — около 4,3% от общего числа атмосферных загрязнений в стране. 

Также на DK.RU: МЧС: В Свердловской области нет водоемов, пригодных для купания

Автор: Александра Клименко
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