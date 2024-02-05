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Отмененный в декабре фестиваль все же пройдет в Екатеринбурге

Отмененный в декабре фестиваль все же пройдет в Екатеринбурге
Иллюстрация: соцсети фестиваля

Фестиваль «Не темно» в городе проведут на два месяца позже. Гостей с 17 по 18 февраля будут ждать работы более 30 художников, а также детей, которые занимаются во Дворце детского творчества.

#НОВОСТИ

Фестиваль «Не темно» этой зимой пройдет в Екатеринбурге в феврале. Обычно, напомним, он проводился в конце года, в декабре.

Мероприятие пройдет 17 и 18 февраля на нескольких площадках: на Вознесенской горке, на территории усадьбы Харитоновых – Расторгуевых и в Харитоновском парке. Гости фестиваля смогут увидеть работы около 30 художников, также работы детей (в этом году мероприятие проводится при участии городского Дворца детского творчества). Большая часть световых инсталляций уже установлена и тестируется.

Игорь Маратканов, художник и технический директор фестиваля, рассказал, что если раньше технические специалисты пробовали обучать художников работе со световыми конструкциями, на этот раз каждый составляет собственный чек-лист, а специалисты курируют процесс, давая возможность поработать с технологиями.

Фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге с 2012 г., традиционно он проводился 21 – 22 декабря, в самый короткий день и самую длинную ночь в году. Перенос дат проведения в этом году будет единичным, говорят организаторы. Следующий фестиваль должен пройти в декабре 2024 г.

Напомним, ранее DK.RU писал, что фестиваль «Лето на Заводе» может не состояться. Проект не получил поддержку Фонда президентских грантов и теперь ищет новых спонсоров. На проведение фестиваля требуется 14,5 млн руб. 

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Автор: Александра Клименко
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