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В Среднеуральске снова сорвалось строительство новых очистных сооружений

В Среднеуральске снова сорвалось строительство новых очистных сооружений
Иллюстрация: freepik.com

Сейчас оборудованию на городских очистных — около полувека, а некоторым агрегатам даже больше. Очередной тендер был проведен в конце 2023 г., но исполнитель отказался от проекта.

#НОВОСТИ

В Среднеуральске снова сорвали обновление очистных сооружений. Нынешнее оборудование на очистных города было введено в эксплуатацию в 1953 – 1979 гг. и давно не справляется с нагрузкой. Контракт на их реконструкцию пытаются заключить с осени 2018 г.

Последний контракт на строительство очистных сооружений в городе расторгнут со соглашению сторон. Об этом сказано в дополнительном соглашении к муниципальному контракту между местным Управлением жилищно-коммунального хозяйства и подрядчиком ООО «Апекс Групп», пишет «РБК Екатеринбург».

Как указано в документе, контракт пришлось расторгнуть из-за разночтений по ряду его пунктов, выполнение некоторых условий кажется подрядчику «затруднительным с должной точностью и добросовестностью».

Также в соглашении, подписанном в конце января, говорится, что на момент его расторжения подрядчик не выполнил никаких работ, и стороны не имеют друг к другу никаких претензий.

Закупка на проектирование и строительство очистных сооружений в Среднеуральске была объявлена в ноябре 2023 г. Начальная цена контракта составляла 1,9 млрд рублей. В торгах победило ООО «Стройнефть», выполнить работы компания была готова за 1,8 млрд руб. Но вскоре в Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба на то, что мэрия указала на неполное описание объекта закупки, результаты торгов пересмотрели, и в итоге победителем признали ООО «Апекс Групп».

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что ситацию с очистными сооружениями в Среднеуральске начал проверять Следственный комитет. Ведомство завело уголовное дело из-за срыва строительства очистных сооружений. Ранее администрация города заплатила подрядчику, разработавшему проектную документацию, 25,1 млн руб. Муниципальный контракт МКУ «Управление ЖКХ» и «Экохим-проект» заключили в октябре 2021 г.

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Автор: Александра Клименко
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