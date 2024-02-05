В 2023 г. свердловчане взяли на 64% больше кредитов

По совокупной сумме займов Свердловская область заняла пятое место в стране после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

В 2023 г. суммы выданных кредитов в Свердловской области выросли на 64% к уровню 2022 г., достигнув 732 млрд руб.

Из данных Объединенного кредитного бюро также следует, что по совокупной сумме займов Свердловская область заняла пятое место в стране. Первые места у Москвы (2,6 трлн руб.), Московской области (1,8 трлн руб.), Санкт-Петербурга (1,2 трлн руб.) и Краснодарском крае (894,6 млрд руб.).

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Напомним, в конце ноября 2023 г. сообщалось, что в Свердловской области с начала года реструктуризировали 19 тыс. кредитов на сумму в 9 млрд руб. В это число вошли:

16 тыс. потребительских кредитов на 7,6 млрд руб.;

2 тыс. договоров по кредитным картам на 183 млн руб.;

530 ипотечных кредитов на 1 млрд руб.;

450 автокредитов на 332 млн руб.

Кредиты реструктуризировали как по программам банков (96% случаев), так и в рамках закона о санкционных и ипотечных каникулах, на которые имеют право граждане, чей доход упал на 30%.