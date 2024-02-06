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«Всеслав» перестал выпекать хлеб. Одна из причин — конкуренция

«Всеслав» перестал выпекать хлеб. Одна из причин — конкуренция
Иллюстрация: DK.RU

Представитель крупной торговой сети отметил, что хлеб с комбината перестали привозить месяц назад, а вот выпечку возят до сих пор. Предположительная причина остановки — высокая конкуренция.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

С прилавков магазинов Екатеринбурга пропал хлеб от комбината «Всеслав». Покупатели жалуются, что не могут найти на прилавках любимые батоны. Об этом написал E1.RU.

Представитель крупной торговой сети в Екатеринбурге рассказал E1.RU, что предприятие не выпекает хлеб уже месяц, хотя другие продукты производства «Всеслава» на прилавках можно найти. Одна из причин — конкуренция: сейчас свой хлеб делают даже пекарни при магазинах, а потому спрос на заводскую продукцию снизился.

Напомним, что хлебокомбинат «Всеслав» — это муниципальное городское предприятие. До 2009 г. оно работало на хлебозаводе № 6, потом мощности перераспределили на заводы № 1 и 2. В 2016 г. к комбинату были применены экстренные антикризисные меры. Причиной тогда называли ценовые войны.

В глобальном смысле в 2023 г. хлебный вопрос обострился из-за того, что пшеничная мука высшего сорта значительно выросла в цене из-за логистики. Стоимость хлеба превысила уровень 2022 г. на 15–18%, и рост стоимости продолжается. Об этом рассказал исполнительный директор Национального союза хлебопечения (объединяет булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», хлебо-макаронный комбинат СМАК, хлебозавод «Каравай» и других крупных производителей) Рустам Айдиев.

«В настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже нет возможности, их повышение провоцируется значительным ростом себестоимости производства», — сказал он.

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Автор: Татьяна Юстус
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