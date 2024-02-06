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Федеральное послание Владимира Путина: президент приготовил новую речь

Федеральное послание Владимира Путина: президент приготовил новую речь
Иллюстрация: РИА Новости

Предстоящее послание Владимира Путина Федеральному собранию станет частью его предвыборной кампании как кандидата в президенты. Итоговое содержание документа пока неизвестно, но есть предположения.

#НОВОСТИ

Владимир Путин объявил о новом послании Федеральному собранию, которое, аналогично 2018 г., станет частью его предвыборной кампании как кандидата в президенты. Точную дату президент пока не назвал, но сообщил, что собрание состоится между 23 февраля и 8 марта.

Обращение к Парламенту с ежегодными посланиями является одной из конституционных обязанностей президента и с выборами формально никак не связано. Но предстоящее выступление хорошо вписывается в общую стратегию Путина. Он проводит минимум чисто агитационных мероприятий, предпочитая совершать рабочие поездки в регионы, общаясь с представителями разных социальных групп. Напомним, что и в предвыборных дебатах президент обычно не участвует.

О возможном содержании послания – 2024 крайне осторожно высказались эксперты Коммерсанта. Они отметили, что над текстом президент лично работает до самого последнего момента, но одной из ключевых тем, по их предположениям, станет суверенитет России — «технологический, научный, военный»,— поясняет один из источников. Хотя итоговое содержание документа пока неизвестно, в него, по словам источников, скорее всего также войдут главные смысловые линии, которые Путин не раз затрагивал в своих выступлениях, в том числе цели России в специальной военной операции (СВО) и семейные ценности.

Президент может рассказать о позитивных показателях экономического развития РФ и о нацпроектах, о которых сейчас активно информируют граждан. Над этой частью послания работает в том числе помощник главы государства Максим Орешкин. Тему российских достижений в экономике Владимир Путин не раз поднимал в последнее время, например, на встрече с дальневосточными бизнесменами в Хабаровске 11 января он отмечал, что по паритету покупательной способности Россия обогнала Германию и вышла на первое место в Европе.

Ожидается также, что президент выскажется по теме демографии и многодетности, которую он тоже регулярно затрагивал в недавних выступлениях. Напримеру, 23 января на форуме «Родные-любимые» Владимир Путин говорил о важности семейных ценностей и о России как огромной семье — «семье семей». А ранее, на итоговой пресс-конференции 23 декабря, совмещенной с прямой линией, глава государства обещал включить в свою предвыборную программу тему модернизации первичного звена здравоохранения.

В этом году голосование на президентских выборах продлится три дня — с 15 по 17 марта, и выступление перед парламентариями вновь должно состояться до выборов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов 2 февраля, подтвердил лишь, что «подготовка послания ведется», и пообещал «своевременно информировать» о сроках его оглашения.

Между тем другой кандидат в президенты, друг Бориса Немцова, подмосковный депутат Борис Надеждин, собрал более 100 тыс. подписей в 75 регионах, необходимых для регистрации кандидатом на выборах президента России. Надеждина выдвинула партия «Гражданская инициатива». Поскольку партия не имеет фракции в Госдуме, то для регистрации кандидатом в президенты политику нужно собрать минимум 100 тыс. подписей, при этом в каждом субъекте должно быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Предоставить их в ЦИК кандидат должен до 31 января. Предполагается, что ЦИК не пропустит подписи Надеждина.
Автор: Андрей Широков
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