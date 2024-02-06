Создатели уральского кофе запускают собственное производства какао

Владельцы кофейного производства достраивают новый цех, где будут обрабатывать какао-бобы и делать разные виды этого напитка. Планируемый объем производства — 20 тонн в месяц.

Компания Ingresso владеет кофейным производством и планирует запустить цех по обработке какао-бобов. Об этом пишет ТГ-канал «Квартал миллионеров».

Уже сейчас они делают небольшие партии по 100 кг в месяц, а в дальнейшем планируют выйти на показатель в 20 тонн. Какао бобы закупают в Индонезии, Конго, Уганде. Как говорит основатель Ingresso Денис Мансуров, производство какао более затратное и длительное, чем производство кофе. Для обработки какао требуется примерно три дня, для кофе – 20 минут для обжарки. Как будет называться новый бренд уральского какао, пока не известно. Возможно, компания объявит конкурс на название.

Напомним, что уральские ученые научились делать заменитель какао из гречневой шелухи. Речь идет о получении меланина из лузги. На кафедре технологии питания УрГЭУ этот процесс начали изучать почти пять лет назад. Работа велась сразу в двух направлениях: получение пищевого красителя и возможности использования его в кондитерских изделиях. Результат подтвердил ожидания исследователей: порошком из лузги можно заменить 10% какао, при этом шоколадный вкус у изделий остается.

Ранее мы писали о том, что в текущем году шоколад может подорожать на 20-70%. Из-за роста цен на какао-бобы производители шоколада готовятся поднять отпускные цены в 2024 г. Крупнейший мировой производитель промышленного шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut уже предупредил партнеров о предстоящем увеличении цен. Как пишет РБК, с 1 января 2024 г. средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков подтвердил, что производители кондитерских изделий получили это письмо. Управляющий подмосковной кондитерской фабрикой «Господарь» Сергей Сурма сказал, что их компания также осведомлена о росте цен на сырье.

Читайте также на DK.RU: «Золотые яйца»: цены на продукты стремительно растут.