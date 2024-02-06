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От 500 тыс. до 750 тыс. рублей. В России стартовали продажи Apple Vision Pro

От 500 тыс. до 750 тыс. рублей. В России стартовали продажи Apple Vision Pro
Иллюстрация: re-store.ru

Продажи стартовали 2 февраля, стоимость устройства в США составляет $3499 (317 тыс. руб. по текущему курсу). Устройство доступно в трех комплектациях: 256 Гб памяти, 512 Гб и 1 Тб.

#НОВОСТИ

В российских магазинах и на маркетплейсах появились первые предложения о продаже нового устройства Apple — очков виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro, пишет РБК

Первые объявления о продаже гарнитуры Vision Pro появились на «Яндекс Маркете», Avito и CDEK.Shopping, также объявления о продаже размещены на Wildberries и Ozon.

Представитель  «Яндекс Маркета» рассказал, что ближайшая доставка гарнитуры возможна 8 февраля. На Wildberries доставить товар обещают 10 февраля, а Ozon привезет очки дополненной реальности покупателям не раньше 22 февраля. 

Цены на модель с минимальным объемом памяти начинаются с 578 тыс., 620 тыс. и 650 тыс. руб. Устройство доступно в трех комплектациях: 256 Гб памяти, 512 Гб и 1 Тб.

В Wildberries сообщили, что проблем с закупкой и доставкой товара нет, добавив, что средняя цена на Apple Vision Pro при текущем курсе будет составлять примерно 530 тыс. руб.

В МТС, restore: и «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что начали принимать предзаказы на новинку. В restore говорят, что цена Vision Pro составит 660 тыс. руб. за младшую модель и 750 тыс. руб. за топовую.

Издание отмечает, что стоимость устройства в США составляет $3499 (317 тыс. руб. по текущему курсу). Apple представила Vision Pro летом 2023 г., предзаказ гарнитуры в США открылся 19 января этого года, а реальные продажи — 2 февраля. 

В очках Vision Pro можно смотреть фильмы в режиме 3D с реальным или альтернативным фоном, переключившись на VR-режим, а также играть в игры с эффектом глубокого погружения, слушать музыку, общаться в мессенджерах, делать запросы в браузере и т.д. При этом реальный мир также будет виден на фоне открытых приложений.

Изначально Apple заявила, что планирует выпустить порядка 1 млн гарнитур в 2024 г., однако эксперты полагают, что что из-за сложностей производства на рынок не более 200 тыс. устройств.

Напомним, что в сентябре 2023 г. Apple презентовала новые модели iPhone 15 и серии смарт-часов Apple Watch. На американском рынке новинки Apple продаются по цене от $799. Стоимость новых iPhone 15 в России почти вдвое превысила их цену на американском рынке.

Apple занимает первое место в России по объему продаж смартфонов в денежном выражении и занимает 34% рынка. 

Автор: Екатерина Круглова
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