Музей советского быта «Сделано в СССР» объявил о грядущем закрытии

Новый собственник здания, где располагается экспозиция, расторг договор аренды с 31 мая текущего года. Сейчас команда музея ищет новое помещение, куда сможет перевезти экспонаты

Музей советского быта «Сделано в СССР» летом прекратит работу на текущей площадке. С 2018 г. он занимал помещение бывшего печатного цеха в здании на ул. Чебышева.

Как рассказала e1.ru хозяйка экспозиции Ирина Светоносова, в конце прошлого года у здания сменился собственник. Договор аренды с музеем и будет расторгнут с 31 мая 2024 г. Других арендаторов также попросили съехать. На связь с руководством музея новый собственник не выходит.

Много сил и средств было вложено и в продвижение этого места. К нам приезжали туристы и гости со всей России и даже из-за рубежа. Многие коллеги из музеев советского быта из других городов специально приезжали в Екатеринбург, чтобы посетить локацию и узнать наш опыт. Трудно представить себе, как перевозить куда-то весь объем накопленных экспонатов. Это очень и очень много, — отметила Ирина Светоносова.

Сейчас команда ищет интересное пространство в Екатеринбурге, куда сможет перевезти экспонаты.

Ранее DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге появился Музей советского детства — это филиал музея «Сделано в СССР». Здесь воссоздали школьный класс 70-х с деревянной партой, уголком пионерии и стенгазетами. Также есть магазин «Детский мир» с игрушками и одеждой разных лет советской эпохи. А в комнате подростка из конца 1980-х повесили постеры звезд и установили первую игровую приставку. Все экспонаты музея интерактивны — их можно брать в руки, примерять, играть с ними.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге откроется музей Виталия Воловича, заслуженного художника РСФСР. В экспозицию включат не только графику Воловича, но и артефакты, связанные с творческим процессом, с историей его семьи.