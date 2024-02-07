Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.02
91,24
98,22
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Музей советского быта «Сделано в СССР» объявил о грядущем закрытии

Музей советского быта «Сделано в СССР» объявил о грядущем закрытии
Иллюстрация: Страница музея ВКонтакте

Новый собственник здания, где располагается экспозиция, расторг договор аренды с 31 мая текущего года. Сейчас команда музея ищет новое помещение, куда сможет перевезти экспонаты

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Музей советского быта «Сделано в СССР» летом прекратит работу на текущей площадке. С 2018 г. он занимал помещение бывшего печатного цеха в здании на ул. Чебышева.

Как рассказала e1.ru хозяйка экспозиции Ирина Светоносова, в конце прошлого года у здания сменился собственник. Договор аренды с музеем и будет расторгнут с 31 мая 2024 г. Других арендаторов также попросили съехать. На связь с руководством музея новый собственник не выходит.

Много сил и средств было вложено и в продвижение этого места. К нам приезжали туристы и гости со всей России и даже из-за рубежа. Многие коллеги из музеев советского быта из других городов специально приезжали в Екатеринбург, чтобы посетить локацию и узнать наш опыт. Трудно представить себе, как перевозить куда-то весь объем накопленных экспонатов. Это очень и очень много, — отметила Ирина Светоносова.

Сейчас команда ищет интересное пространство в Екатеринбурге, куда сможет перевезти экспонаты.

Ранее DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге появился Музей советского детства — это филиал музея «Сделано в СССР». Здесь воссоздали школьный класс 70-х с деревянной партой, уголком пионерии и стенгазетами. Также есть магазин «Детский мир» с игрушками и одеждой разных лет советской эпохи. А в комнате подростка из конца 1980-х повесили постеры звезд и установили первую игровую приставку. Все экспонаты музея интерактивны — их можно брать в руки, примерять, играть с ними.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге откроется музей Виталия Воловича, заслуженного художника РСФСР. В экспозицию включат не только графику Воловича, но и артефакты, связанные с творческим процессом, с историей его семьи.

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Как предприниматель с Ботаники открыл бизнес перед локдауном и чем помогает соседямКак предприниматель с Ботаники открыл бизнес перед локдауном и чем помогает соседям
  • В 2023 г. свердловчане взяли на 64% больше кредитовВ 2023 г. свердловчане взяли на 64% больше кредитов
  • Анна Дубровина, «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»: Наша работа — творческая, в этом мы с художниками схожиАнна Дубровина, «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»: Наша работа — творческая, в этом мы с художниками схожи
  • Контрольный пакет российского «Яндекса» продадут за 475 млрд рублей. Кому?Контрольный пакет российского «Яндекса» продадут за 475 млрд рублей. Кому?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.