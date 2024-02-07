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Свердловские работодатели стали еще активнее искать сотрудников. Где спрос выше?

Свердловские работодатели стали еще активнее искать сотрудников. Где спрос выше?
Иллюстрация: ru.freepik.com

По сравнению с январем прошлого года в январе 2024-го число новых вакансий увеличилось на треть. А наиболее существенно вырос спрос на персонал в сфере автомобильного бизнеса.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

Всего в январе 2024 г. работодатели открыли в Свердловской области 46,8 тыс. вакансий. Это на 34% больше, чем в январе 2023 г., заявили в пресс-службе hh.ru.

Больше всего выросло количество вакансий в таких сферах как:

  • «Автобизнес» (+70% к прошлому году),
  • «Управление персоналом» (+64%),
  • «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (+63%),
  • «Туризм, гостиницы, рестораны» (+59%),
  • «Искусство, развлечения, массмедиа» (+52%).

При этом сферами, где количество вакансий снизилось сильнее всего, стали медицина и фармацевтика — в январе этого года было размещено на 21% вакансий меньше.

В среднем работодатели готовы платить специалистам около 53,4 тыс. руб. — это на 27% выше, чем в январе 2023 г.

Наиболее ощутимо предлагаемая зарплата выросла:

  • у юристов, строителей, продажников (+ 31%),
  • у сотрудников спортивных клубов, салонов красоты, работников страховых и инвестиционных компаний, гостиниц и ресторанов (+30%),
  • у тех, кто занят на производстве (+29%),
  • у рабочего персонала (+27%).

Ранее основатель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская рассказала, что первая половина 2024 г. будет временем соискателей:

Это значит, что всем не хватает всех, что компании «хантят» специалистов друг у друга, поэтому растут зарплаты и улучшается соцпакет. Если хотите сменить работу, делайте это сейчас. Велика вероятность, что дальше, как минимум на все лето, воцарится затишье. И не факт, что осенью будет традиционный рост числа интересных вакансий.

Эксперт предполагает, что все будет благополучно в 2024 году в таких отраслях как: промышленность и ОПК, агросектор, российский туризм, нефтегазовый сектор, фармацевтика и медицина, IT и транспорт.

Читайте также на DK.RU: Что произошло с работой для белых воротничков и сколько платят топам — Алена Владимирская

Автор: Елизавета Порошина
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