Ключевой банк Китая Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с Россией

Сначала менеджеры Chouzhou уведомили об остановке платежей по определенному списку товаров, который попадают под санкции и запрещены к ввозу в Россию, но позже сообщили о полном прекращении расчетов.

Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на предпринимателей и финансовых консультантов. Банк Chouzhou является основным расчетным центром для импортеров из России, его штаб-квартира расположена в городе Иу, который считается главным логистическим узлом китайского экспорта в Россию.

Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе:

Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок. Остановка расчетов ввиду почти наступившего китайского Нового года означает, что логистический коллапс почти неминуем — вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней (официально они продлятся с 10 по 17 февраля), — говорит источник издания.

Еще один собеседник, который закупает в Китае оборудование для станков, рассказал, что в декабре менеджеры Chouzhou уведомили его об остановке платежей по определенному списку товаров, который попадают под санкции и запрещены к ввозу в Россию:

Но несколько недель спустя менеджер банка сообщил о полном прекращении расчетов с Россией вне зависимости от продукции или валюты платежа.

Консультант по внешнеторговым расчетам Искандер Миргалимов рассказывает, что, несмотря на то, что Россия и Китай не используют SWIFT для расчетов, информация о денежных и товарных потоках между Китаем и Россией доступна западным регуляторам.

На китайскую CIPS давит SWIFT и запрашивает информацию об объемах финансовых операций с Россией. Не все китайские банки подключены к СПФС, а те, которые присоединились, пользуются и другими системами. Одновременно применять несколько систем довольно сложно, рискованно и в целом создает конкуренцию между провайдерами, — объяснил он.

При этом источники утверждают, что Chouzhou не единственный банк, который вводит ограничения на финансовые операции для россиян.

Один из трех крупнейших в Китае закрыл валютный счет компании, сохранив возможность переводить деньги в юанях. Но по платежам резко ужесточился комплаенс: в банке требуют подтверждения, что продукция не будет использоваться для нужд оборонного комплекса, не будет поставляться в Крым и т. д., — говорит источник.

Проживающий в Гонконге юрист Павел Бажанов добавил, что Bank of China в Шеньчжене не открывает счета для китайских компаний, если учредитель или директор с российским гражданством. Кроме того, прекратили платежи две платежные системы – PingPong и Xtransfer, через которые шла часть расчетов.

Представитель «Опоры России» Илона Горшенева-Долунц отмечает, что практически все предприниматели из России давно не работают в долларах, а пользуются только юаневыми переводами:

Есть задержки и длительные проверки, но о прекращении речи не было, — отметила она.

Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков напоминает, что пятерка крупнейших государственных китайских банков имеет филиальные или дочерние банки за рубежом, в том числе в США и ЕС, что заставляет их не нарушать западные санкции.

Как рассказывал DK.RU, китайские банки с конца 2023 г. начали ужесточать правила финансирования российских клиентов после того, как США пообещали ввести против них вторичные санкции и приватизировать американские активы. Минфин США пообещал вводить вторичные санкции в отношении тех банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора.

Добавим, что по итогам 2023 г. товарооборот Китая с Россией вырос на 26,3%, что стало рекордным значением за время сотрудничества двух стран. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, расчеты России и КНР в нацвалютах составляют почти 92%.