Гостиницы и хостелы Екатеринбурга попали в число лучших в России

Рейтинг составил сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru — в него включались средства размещения с максимальным количеством прожитых бронирований и позитивными отзывами.

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru опубликовал список финалистов своего ежегодного рейтинга Ostrovok Guests’ Choice. На этот раз в числе лучших оказались сразу 13 гостиниц, мини-отелей и хостелов из Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, в рейтинг включали претендентов с самым большим количеством прожитых бронирований, большим количеством отзывов и минимальным уровнем инцидентов. Все они имеют среднюю оценку не ниже 9 баллов из 10.

В список финалистов вошли такие объекты размещения, как «Azimut Сити Отель Аэропорт Екатеринбург», «Чехов», «Реноме», «Грин Парк», Hyatt Regency Ekaterinburg, «Новотель Екатеринбург Центр», «Онегин», TENET, «Вознесенский», мини-отели «Респект Холл» и Suite, а также хостелы «Гостевой дом Никольский» и Poshtel VDali.

Как отметила руководитель команды по развитию бизнеса Ostrovok.ru Анна Чаплыгина, внутрироссийские направления не теряют популярность у наших туристов — по итогам 2023 г. спрос на них вырос на 16%.

Ранее представители сервиса Авиасейлс рассказали о том, что за последний год число визитов в Екатеринбург увеличилось на 11%. Интерес путешественников подстегивают культурные мероприятия, такие как Ural Music Night и фестиваль уличного искусства Stenograffia. Чаще всего в Екатеринбург прилетают из Москвы (в среднем на четыре дня, средний чек составляет 10 600 руб.), Санкт-Петербурга (шесть дней и 12 600 руб.), Сочи (семь дней и средний чек в 14 600 руб.), Уфы (три дня, 8 800 руб.), Самары (четыре дня, 11 300 руб.).

Как писал DK.RU ранее, Свердловская область заняла четвертое место по уровню развития туризма в России.