Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.02
91,24
98,22
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Гостиницы и хостелы Екатеринбурга попали в число лучших в России

Гостиницы и хостелы Екатеринбурга попали в число лучших в России
Иллюстрация: azimuthotels.com

Рейтинг составил сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru — в него включались средства размещения с максимальным количеством прожитых бронирований и позитивными отзывами.

#РЕЙТИНГИ#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru опубликовал список финалистов своего ежегодного рейтинга Ostrovok Guests’ Choice. На этот раз в числе лучших оказались сразу 13 гостиниц, мини-отелей и хостелов из Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, в рейтинг включали претендентов с самым большим количеством прожитых бронирований, большим количеством отзывов и минимальным уровнем инцидентов. Все они имеют среднюю оценку не ниже 9 баллов из 10.

В список финалистов вошли такие объекты размещения, как «Azimut Сити Отель Аэропорт Екатеринбург», «Чехов», «Реноме», «Грин Парк», Hyatt Regency Ekaterinburg, «Новотель Екатеринбург Центр», «Онегин», TENET, «Вознесенский», мини-отели «Респект Холл» и Suite, а также хостелы «Гостевой дом Никольский» и Poshtel VDali.

Как отметила руководитель команды по развитию бизнеса Ostrovok.ru Анна Чаплыгина, внутрироссийские направления не теряют популярность у наших туристов — по итогам 2023 г. спрос на них вырос на 16%.

Ранее представители сервиса Авиасейлс рассказали о том, что за последний год число визитов в Екатеринбург увеличилось на 11%. Интерес путешественников подстегивают культурные мероприятия, такие как Ural Music Night и фестиваль уличного искусства Stenograffia. Чаще всего в Екатеринбург прилетают из Москвы (в среднем на четыре дня, средний чек составляет 10 600 руб.), Санкт-Петербурга (шесть дней и 12 600 руб.), Сочи (семь дней и средний чек в 14 600 руб.), Уфы (три дня, 8 800 руб.), Самары (четыре дня, 11 300 руб.).

Как писал DK.RU ранее, Свердловская область заняла четвертое место по уровню развития туризма в России. 

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Как предприниматель с Ботаники открыл бизнес перед локдауном и чем помогает соседямКак предприниматель с Ботаники открыл бизнес перед локдауном и чем помогает соседям
  • В 2023 г. свердловчане взяли на 64% больше кредитовВ 2023 г. свердловчане взяли на 64% больше кредитов
  • Анна Дубровина, «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»: Наша работа — творческая, в этом мы с художниками схожиАнна Дубровина, «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»: Наша работа — творческая, в этом мы с художниками схожи
  • Контрольный пакет российского «Яндекса» продадут за 475 млрд рублей. Кому?Контрольный пакет российского «Яндекса» продадут за 475 млрд рублей. Кому?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.