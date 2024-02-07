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IKEA планирует вернуться? Компания продлит права на товарный знак в РФ

IKEA планирует вернуться? Компания продлит права на товарный знак в РФ
Иллюстрация: РИА Новости

Товарный знак IKEA вместе с желто-синим логотипом, полным перечнем услуг компании и правом официально продавать свои товары в России останется актуальным до 2033 г.

#НОВОСТИ

Самая популярная среди россиян и ушедшая из России сеть магазинов IKEA заявила о продлении права на товарный знак в России до августа 2033 г. Как оказалось,  данную заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала в Роспатент еще летом — 1 августа 2023 г. Она была одобрена 2 февраля. 

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности рассказали, что «в пакет Икеа вошли: тот самый желто-синий логотип, полный перечень услуг компании и право официально продавать свои товары в России. В общем, все как раньше». 

Эксперты РБК считают, что шаг сделан для того, чтобы вернуться в будущем, компания не хочет лишиться российского рынка. Напомним, она ушла с него весной 2022 г., после начала СВО. 

В начале февраля федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск с требованием взыскать 12,92 млрд руб. с ООО «ИКЕА Торг», рассказывал DK.RU. Ранее «ИКЕА Торг» играла роль эксклюзивного оптового импортера товаров под брендом IKEA в РФ. В 2020 г. таможня подала иск в адрес компании и пытается доказать, что лицензионные отчисления являются частью экономической ценности товаров под этим брендом, поэтому должны учитываться в таможенной стоимости импорта IKEA с 2017 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что в сентябре 2023 г. группа Газпромбанк выкупила все торгово-развлекательные центры «Мега» в России у шведской Ingka Centres. Сумма сделки с учетом дисконтов могла составить порядка $2 млрд или 193 млрд руб., говорили эксперты.

Автор: Андрей Широков
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