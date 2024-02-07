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«Почти все заповеди звучат как запреты»: правительство одобрило конфискацию имущества

«Почти все заповеди звучат как запреты»: правительство одобрило конфискацию имущества
Иллюстрация: РИА Новости

За распространение ложной информации о российских вооруженных силах изымать будут деньги, ценности и иное имущество, используемое для финансирования так называемой преступной деятельности.

#НОВОСТИ

Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии, призывы к санкциям, экстремизму и антигосударственной деятельности, пишет Forbes. Соответствующее заседание прошло в правительстве 7 февраля. «За» проголосовали 157 сенаторов, никто не воздержался. Напомним, 31 января закон сразу, во втором и третьем чтениях, приняла Госдума, рассказывал DK.RU.

Сенаторы пришли к выводу, что закон не нарушает конституционные права россиян. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров отметил, что в сети можно встретить «много слезоточивых разговоров» о том, что «запреты — это плохо, нецивилизованно и недемократично»:

Почти все священные заповеди звучат именно как запреты. Мы, законодатели, поступаем совершенно правильно, самим текстом закона предупреждая любителей очернять усилия государства по укреплению безопасности страны, которые законодатели считают совершенно уместными.

Закон расширяет перечень преступлений, за которые на основании обвинительного приговора предусматривается конфискация денег, ценностей или иного имущества. В список добавили распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (статья 207.3 УК), публичные призывы к экстремизму (статья 280 УК), нарушению целостности России (статья 280.1 УК), к действиям, направленным на дискредитацию армии (статья 280.3 УК), а также за призывы к антигосударственной деятельности (статья 280.4 УК). Конфискацией имущества будут наказываться призывы к введению санкций против России и россиян (статья 284.2 УК), содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует (статья 284.3 УК), и реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что у законодателей «нет желания возвращаться к советской конфискации» и принятые меры совсем не являются ее аналогом. «Как мера — это когда конфискуется сам предмет преступления и деньги, полученные от этого преступления; как вид наказания — это советская история, и мы к ней не хотим возвращаться», — указал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, анонсируя законопроект 20 января, заявил, что он позволит наказывать «негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО». 

Автор: Андрей Широков
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