АвтоВАЗ вернул россиянам машины с подушками безопасности

Lada Vesta и Lada Granta вскоре смогут похвастаться современными опциями, такими как подушки безопасности. Правда, их будет только две и те — не сразу.

С 7 февраля 2024 г. Lada Vesta будут снова выпускаться с двумя подушками безопасности, пишет РБК. Предполагается, что до конца февраля 2024 г. подушки безопасности установят для водителя, а в марте — для переднего пассажира, и на Lada Granta тоже. АвтоВАЗ также начал работы по оснащению подушками безопасности моделей Niva Legend и Travel.

В 2022 г. из-за нехватки комплектующих АвтоВАЗ принял решение начать выпуск упрощенных версий своих автомобилей, в том числе Lada Granta. У такой антикризисной модели отсутствовали ABS и подушки безопасности.

В III квартале в планах у компании вернуть на Lada Vesta систему ESP, датчики дождя и света и много других комфортных опций. Также к концу 2024-го Lada Granta оснастят системами климат- и круиз-контроля, обновят материалы отделки интерьера.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов также заявил, что в марте начнется выпуск Vesta с обновленным двигателем Lada 1.8 EVO и автоматической трансмиссией.

В сентябре 2023-го АвтоВАЗ попал под санкции США что привело к блокировке платежей компании банками как недружественных, так и дружественных государств, в связи с чем выросло число отказов от сотрудничества с российским концерном. В середине осени 2023-го у компании начались проблемы с поставками подушек безопасности: иностранный поставщик из-за санкций отказался отгружать продукцию. В январе у дилеров Lada стали появляться седаны Vesta в новой, упрощенной версии без основных опций, включая подушки безопасности. Они стоят дешевле рекомендованных цен и уже есть в наличии у дилеров в крупных городах.

Ранее АвтоВАЗ анонсировал новую модификацию Lada Vesta — версию седана Lada Aura для такси. Выпуск новинки бренда намечен на сентябрь 2024 г. Детали версии для такси в пресс-службе АвтоВАЗа не назвали. Однако можно предположить, что у этих автомобилей не будет премиальных опций. К примеру, салон будет из ткани, не будет мультимедийной системы с большим экраном, вместо 1,8-литрового двигателя Aura могут оснастить 1,6-литровым мотором, который будет работать в паре с механикой, рассказывал DK.RU.