В Екатеринбурге начали заманивать на работу ведомственным жильем

Таким образом в столице Урала пытаются бороться с дефицитом кадров. «Первопроходцами» стали муниципальные структуры — «Гортранс» и «Екатеринбургский метрополитен».

Администрация Екатеринбурга запустила программу поддержки работников, чтобы привлечь молодых специалистов. Их обеспечат жильем сразу при трудоустройстве в «Гортранс».

Программой уже воспользовались семь человек: трое сотрудников «Гортранса», имеющих семьи, получили муниципальные квартиры; четверо холостяков — комнаты в общежитии. Участники программы оплачивают только коммунальные расходы (порядка 3–5 тыс. руб. в месяц).

Вслед за «Гортрансом» кадровая служба «Екатеринбургского метрополитена» начала прием заявлений от работников, нуждающихся в ведомственном жилье. В метрополитене сейчас не хватает слесарей-ремонтников подвижного состава, слесарей-электриков по ремонту оборудования и инспекторов службы транспортной безопасности.

Ранее основатель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская поделилась видением трендов на рынке труда в 2024 году. В частности, она отметила, что бизнес устал от гонки зарплат, начавшейся во всех отраслях из-за дефицита кадров:

Сейчас компании уходят в долгосрочные удержания: служебные квартиры, служебные садики, служебные машины, годовой бонус делят на квартальный или полугодовой, чтобы держать человека на удочке до следующего бонуса.

Эксперт перечислила отрасли, в которых все будет хорошо, и те, в которых ситуация может быть напряженной. Она подчеркнула, что первая половина 2024 г. — по-прежнему время соискателей:

Это значит, что всем не хватает всех, что компании «хантят» специалистов друг у друга, поэтому растут зарплаты и улучшается соцпакет. Если хотите сменить работу, делайте это сейчас. Велика вероятность, что дальше, как минимум на все лето, воцарится затишье. И не факт, что осенью будет традиционный рост числа интересных вакансий.

Читайте также на DK.RU:

49 свердловских компаний вошли в рейтинг работодателей России за 2023 год