Минпромторг расширил возможности параллельного импорта

Российские производители и компании из дружественных стран не могут удовлетворить внутренний спрос на высокотехнологичную технику и оборудование для тяжелой промышленности.

Минпромторг рассказал, что из-за санкций российским производителям нужно больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и потребителей новым оборудованием, пишет Коммерсантъ. Приказ, расширяющий перечень товаров для параллельного импорта, пополнился товарами для тяжелой промышленности и горнодобывающей отрасли. В список параллельного импорта включили ряд брендов горнодобывающего оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler & Palau, Vortice, Air System).

В Россию ввозят утвержденные Минпромторгом товары, которые легально поставлены в третьи страны, но не разрешены производителем к импорту в РФ. Президент Владимир Путин легализовал параллельный импорт в июне 2022 г. Его продлевали на 2023 г., а позднее — до конца 2024 г. В Минпромторге пояснили, что механизм не распространяется на те секторы экономики, в которых российские производители или компании из дружественных стран удовлетворяют внутренний спрос. Федеральная антимонопольная служба просто призывала распространить режим параллельного импорта на все товары.

Новый пакет санкций был принят 18 декабря 2023 г., рассказывал DK.RU. В документе сказано, что вводится запрет на импорт российских алмазов, он вступит в силу 1 января 2024 г. Также ограничения касаются поставок из России сырья для производства стали, изделий из алюминия, в том числе проволоки, фольги и труб, ранее был запрещен импорт промышленного и высокотехнологичного оборудования.