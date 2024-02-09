Владимир Путин — Такеру Карлсону: «Рано или поздно мы договоримся»

Владимир Путин рассказал американскому журналисту, как можно закончить военный конфликт на Украине, объяснил, почему жив нацизм, и прочитал традиционную лекцию по истории России: главное из интервью.

В ночь на 9 февраля в соцсети Илона Маска Х и на сайте Кремля вышло интервью Владимира Путина, которое он впервые с начала СВО решился дать американскому журналисту Такеру Карлсону. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял решение Путина дать интервью именно Карлсону тем, что тот обладает позицией, отличной от западных СМИ.

Такер Карлсон — один из самых популярных американских журналистов среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. С 2016 по 2023 гг. он был ведущим ночного политического ток-шоу Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News. В апреле прошлого года Карлсон был уволен с Fox News, после чего запустил шоу в соцсети X.

Владимир Путин — не первый глава страны, которого интервьюировал Такер. В августе 2023 г. Карлсон брал интервью у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, оно набрало на аккаунте в X более 120 млн просмотров. Путин ответил на 60 вопросов американского журналиста.

Карлсона неоднократно обвиняли в расизме — он выступал с резкой критикой ситуации с миграцией и движения Black Lives Matter, в посягательстве на права женщин — он сторонник запрета абортов и неоднократно приравнивал их к смертной казни. Высказывания Карлсона часто приводили к тому, что компании и корпорации отказывались от рекламы в его шоу. Во внешней политике Карлсон выступал противником военного вмешательства в дела иностранных государств и выступал за прагматичный диалог с Россией. Конфликт с Украиной он характеризовал как «пограничный спор» и неоднократно критиковал Владимира Зеленского.

В видеообращении о намерении взять интервью у Путина журналист заявил, что «большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся в Украину или каковы его цели сейчас». «Они никогда не слышали его голоса», — добавил он.

Об истории России

Президент РФ Владимир Путин, говоря о причинах конфликта с Украиной, в интервью Такеру Карлсону рассказал об истории появления обоих государств. Он объяснил американскому журналисту, что Украина была создана в 1922 г. большевиками, и Владимир Ленин настоял на праве выхода автономных образований из состава СССР.

Начал президент издалека. Россия начала развиваться из двух центров — Киева и Новгорода. Российское государство стало централизовываться в 862 г., когда славяне пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии, из варягов. По словам президента, другая значимая дата в истории России — это год Крещения, 988-й. Единая территория, единые хозяйственные связи, один язык и, после крещения Руси, — одна вера и власть князя.

В 1654 г. по решению Земского собора эта часть древнерусских земель вошла в состав Московского царства. После этого началась война с Польшей, а в 1686 г. был заключен так называемый вечный мир, и все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. Спустя годы Екатерина II вернула все исторические земли России, подчеркнул президент РФ.

И только лишь перед Первой мировой войной, по словам Путина, австрийский генштаб начал активно продвигать идею Украины и украинизации, чтобы ослабить Россию — своего потенциального противника, и тем самым создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. Рассказ Путина об истории России в общей сложности занял 25 минут.

Кто начал войну?

Войну начала Украина в 2014 г., считает Путин:

Мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить. Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — денацификация, запрещение всяческих неонацистских движений. Переговоры с Украиной в 2022 г. были почти завершены, но Киев выбросил все договоренности по указанию Вашингтона.

О нацизме

По просьбе Карлсона Путин пояснил, что имеет в виду под «денацификацией Украины». По его словам, достичь этого можно и «в ходе переговорного процесса», и успехи в этом направлении делались во время переговоров в Стамбуле. «Я как-то с Зеленским говорил об этом. Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик". Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно», — заявил Путин.

О мире между Россией и Украиной

Владимир Путин сообщил, что считает данный конфликт гражданской войной. «Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" — и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны».

Он также снова повторил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. «Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда», — настаивал Путин. По его словам, «рано или поздно все равно мы договоримся» и «все равно отношения между народами восстановятся». «Декрет», о котором говорит российский президент, констатирует невозможность Киева вести переговоры с Путиным.

Весной 2022 г. Украина отказалась от переговоров с Россией, в которых был достигнут существенный прогресс, под давлением экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — констатировал он.

Кроме того, по мнению Путина, отказ администрации Владимира Зеленского от диалога связан с давлением со стороны США: «Я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона». Хотя для США, заявил Путин, было бы лучше заняться внутренними проблемами, чем участвовать в конфликте на Украине. «Не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца», — сказал он.

Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — все закончится в течение нескольких недель, и тогда можно договариваться о каких-то условиях.

О Зеленском

«Он пришел к власти, основываясь на ожиданиях украинского народа, что он приведет Украину к миру. Он говорил об этом. Именно благодаря этому он победил на выборах с подавляющим большинством голосов. <...> Он считает себя главой государства. Он победил на выборах. Хотя мы в России верим, что государственный переворот является основным источником власти для всего, что произошло после 2014 года...»:

Но потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные — от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, — это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей.

О вступлении в НАТО

НАТО, по мнению Путина, запугивает свое население, говоря о глобальной войне и ядерном конфликте, но «думающие люди», считает он, «прекрасно понимают, что это фейк». «Раздувается российская угроза. Россия направит свои войска в Польшу только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде», — сказал Путин. Более того, «ввязываться в какую-то глобальную войну противоречит здравому смыслу, глобальная война поставит все человечество на грань уничтожения», добавил он.

Путин расказал, что обсуждал вопрос о вступлении России в НАТО на встрече с Биллом Клинтоном в 2000 г. «Я ему задал вопрос: "Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, это возможно?" Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да". А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: "Я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно"»,— пересказал он их беседу.

О взрыве «Северных потоков»

— «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста.

Кто взорвал «Северный поток»?

— Вы, конечно.

Я был занят в тот день. Я не взрывал.

— У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет…. Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

Cпецслужбы США причастны к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Удивительно, почему власти Германии хранят молчание в этой ситуации.

Об экономике

— Самое большое количество санкций в мире применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Неужели они не видят, что это не работает? Сейчас на 34% мы рассчитываемся в рублях и на 34% — в юанях.

Об аресте Эвана Гершковича

Путин снова допустил возможность обмена журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который уже почти год находится в СИЗО по обвинению в шпионаже. «Не исключаю, что тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине. В конце концов, нет никакого смысла держать его в тюрьме в России. Мы хотим, чтобы американские спецслужбы подумали о том, как они могут способствовать достижению целей, которые преследуют наши спецслужбы», — сказал он.

Об Илоне Маске

Ближе к концу интервью Карлсон спросил у Путина, что тот думает о работе Илона Маска, в частности, о том, что его компания Neuralink впервые вживила беспроводной чип в мозг человека. «Я думаю, Илона Маска не остановить. Он сделает так, как считает нужным. Тем не менее, вам нужно будет найти с ним общий язык… Вам нужно будет договориться с ним, потому что этот процесс должен быть формализован и подчинен определенным правилам», — ответил Путин.

Человечество должно задуматься о том, что будет происходить в будущем на фоне новых разработок в области генетики или искусственного интеллекта, добавил он.

Реакция на интервью

Журналисты различных мировых СМИ резко отреагировали на обвинения в том, что они не хотели донести точку зрения Путина до граждан США. Журналист-международник CNN Кристиан Аманпур назвал это абсурдом. «Это абсурд — мы продолжим просить об интервью, как делали это уже много лет», — написал он. Редактор Би-би-си по России Стив Розенберг написал, что Би-би-си «направила несколько запросов в Кремль за последние 18 месяцев», и ответ был всегда «нет».

Издание Politico назвало Карлсона еще одним «полезным идиотом», напомнив о репортере The New York Times Уолтере Дюранти, который брал интервью у Иосифа Сталина в Москве. Таким же термином охарактеризовала Карлсона экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Владелец соцети X Илон Маск репостнул у себя на странице обращение Карлсона, в котором тот анонсировал интервью с Путиным. Маск также написал, что тех, кто выступает в поддержку репрессий в отношении Карлсона из-за его визита в Москву, нужно арестовать.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», — написал в ответ Маск и призвал «выслушать» журналиста. Newsweek со ссылкой на бывших и действующих членов Европарламента сообщил, что ЕС может рассмотреть возможность введения санкций против Карлсона.

Такер Карлсон о Путине

Такер Карлсон увидел Путина ранимым, интеллектуальным и умным человеком и заявил, что отвержение России Западом «глубоко ранило» президента. Видео с впечатлениями Такера Карлсона опубликовано на его сайте. В начале Карлсон показал папку с документами, которую ему подарил российский президент. Ведущий также пошутил, что он будет читать документы из подаренной Владимиром Путиным папки перед сном. Путин, в частности, передал журналисту копии писем украинского гетмана Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав местного населения, а также его послания Москве с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

По словам ведущего, для записи интервью он пробыл Кремле пять часов, а президент опоздал на два часа. У него сложилось впечатление, что Владимир Путин очень зол. «Он просто думает: "Почему? Я думал, мы будем друзьями",— сказал Такер Карлсон и добавил, что Путин «глубоко ранен» отвержением России Западом. «Он очень расстроен этим, его глаза сверкали», — сказал Карлсон.

Ведущий допустил, что Владимир Путин просто очень сильно озабочен защитой границ, но уверен, что тот вовсе не собирается нападать на Польшу. «Россия не занимается экспансией. Извините, я не должен говорить подобное из-за того, что идеологические лжецы, управляющие Госдепом, хотят сделать его Гитлером или японским императором. Это неправда, это глупость. Россия уже и так огромная, самая большая в мире», — сказал Такер Карлсон.

Журналист также заявил, что его очень удивило желание Путина установить мир на Украине. По его словам, нужно быть безумным, чтобы думать, что Россия уступит Крым для того, чтобы наступил мир. «Вам может не нравиться этот факт, но Путин начнет ядерную войну, чтобы не отдавать Крым. И Крым был причиной начала войны в феврале 2022 г.», — считает американский ведущий.

Неделей ранее Владимир Путин объявил о новом послании Федеральному собранию, которое, аналогично 2018 г., станет частью его предвыборной кампании как кандидата в президенты. Точную дату президент пока не назвал, но сообщил, что собрание состоится между 23 февраля и 8 марта.