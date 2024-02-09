Команда «Лета на заводе» открыла сбор средств на проведение фестиваля

В этом году организаторам не удалось получить президентский грант. Для того чтобы мероприятие состоялось, необходимо собрать 14,5 млн руб. Команда уже начала вовлекать уральские компании.

В этом году проект «Лето на заводе» может состояться только в случае, если команда сможет собрать деньги на его реализацию самостоятельно. Поэтому организаторы фестиваля объявили народный сбор средств. В своем телеграм-канале они разместили ссылку на народную копилку, где можно сделать пожертвование и познакомиться со сметой.

Всего необходимо собрать 14,5 млн руб. Для тех, кто решит поддержать фестиваль, организаторы предусмотрели подарки — возможность получить открытку, футболку или свитшот, поучаствовать в креативной экскурсии, провести ужин или ночь на заводе.

Знаем, что среди гостей Завода много неравнодушных людей и вместе можно сделать так, чтобы Лето не кончалось! Мы уже начали активно вовлекать уральские (и не только) компании, поэтому общая сумма пополнится и крупными спонсорскими пакетами, — пишут организаторы.

Сбор средств будет продолжаться до 15 апреля. В момент публикации новости уральцы перечислили на поддержку проекта более 42 тыс. руб.

Ранее стало известно, что фестиваль «Лето на заводе» не получил поддержку Фонда президентских грантов и теперь ищет новых спонсоров. DK.RU писал, что в 2024 г. фестивалю должно исполниться пять лет. Фестиваль появился в 2020 г. и стал флагманским проектом в Сысерти, привлекающим на локацию туристов и бизнес. Благодаря проекту «Большую Сысерть» начали развивать как крупный туристический кластер. Сам завод, который и стал центром фестиваля «Лето на заводе», был основан в 1732 г. по приказу Вильгельма де Геннина. До нашего времени сохранились лишь четыре корпуса, особую ценность представляет цех доменных печей.

Мы уже рассказывали, что конкретно сделала команда агентства развития Сысерти, чтобы оживить старинный завод. Фестиваль «Лето на заводе» — один из самых крупных ее проектов.