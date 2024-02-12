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В ТРЦ «Veer Mall» появились объявления о новой станции метро

В ТРЦ «Veer Mall» появились объявления о новой станции метро
Иллюстрация: veermall.ru

К одному из крупнейших торговых центров города в ближайшие несколько лет, видимо, все же протянут метро. Назвать будущую станцию хотят «Калиновская».

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Новая станция метро, у ТРЦ «Veer Mall», все же появится. Информация об этом появилась на вывесках в торговом центре. Станция, расположенная у ЖК «Изумрудный Бор», вероятно, будет называться «Калиновская» в честь Калиновского лесопарка/Электродепо «Калиновское». На ее возведение потребуется 2,5 – 3 года.

Напомним, несколько лет назад выход из метро в ТРЦ возвел «Гринвич».

Как ранее писал DK.RU, власти Екатеринбурга намерены в ближайшие годы развить сеть метрополитена в городе, добавив хотя бы несколько новых станций. В первых числах февраля начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Предеин рассказал, что власти города ведут переговоры о строительстве двух новых станций с бизнесом. О том, появится ли в городе еще одна ветка метрополитена, сведений нет.

Напомним, также в планах администрации Екатеринбурга на ближайшие годы — продолжить строительство трамвайной ветки в Академический, проект планируют реализовать с привлечением концессионера.

Автор: Александра Клименко
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