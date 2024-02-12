Бар «Черчилль» в «Тихвине» заменили на семейную пиццерию

Еще один легендарный бар в Екатеринбурге прекратил работу. На его место переехал ресторан «Леонардо, дай пиццы», меню в котором обновили на 60%.

На месте виски-бара «Черчилль» в «Тихвине» открыли ресторан. Пространство полностью переделали, в интерьере нового заведения переплетаются современный дизайн и винтажная мебель. «Черчилль» работал 17 лет и имел репутацию места, в котором собирались крупные бизнесмены и политическая элита. Закрылось заведение в 2023 г.

Директор Asado Group Алексей Кожокин рассказал Е1, что в заведения в «Тихвине» нужно было вдохновлять новую жизнь, «Черчилль» был под галочкой». Изначально планировалось лишь обновить интерьер и настроение заведения, но в итоге было принято решение поменять концепцию целиком и превратить виски-бар в семейный ресторан.

«Черчилль» был нашумевшим, кричащим местом. Он был очень кулуарным, с отдельными вип-комнатами. Настолько полумрачными, что не было видно, кто внутри, за это его и любили, — говорит Алексей. — Раньше в баре каждый день были какие-то тусовки, и не всем жителям это нравилось. Чтобы не разжигать этот конфликт, мы решили поискать для бара более подходящее, обособленное помещение. Тогда пришла идея поменять его местами с пиццерией «Леонардо, дай пиццы» на первом этаже — у нее есть отдельный вход и место под летнюю веранду.

На сегодня от «Черчилля» на фасаде жилого комплекса осталась только наклейка, ее решили оставить как артефакт. В новой пиццерии 46 посадочных мест, также там осталось пространство для большой детской комнаты. Кухню в заведении сделали открытой, бар вынесли в центр зала, там можно взять кофе с собой, рядом появится витрина со свежей выпечкой.

Меню для ресторана составил Вячеслав Бондин — шеф-повар Scuba и Redis. Обновлено 60% блюд, меню презентовали в январе в Сысерти на камерном ужине в здании заводоуправления, билеты куда продавали через рассылку для постоянных гостей.

Как ранее писал DK.RU, на месте ресторана «Портофино» в Екатеринбурге откроется кофейня. Ресторатор Валентин Кузякин пятое заведение сети Engels на ул. Ленина, 99 в конце апреля этого года.

Также сообщалось, что нынешней весной в старинном особняке у «Тихвина» откроют бистро Florinsky под управлением команды из ресторана Castor’ka. Здание вернули к жизни за 80 млн руб.