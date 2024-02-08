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На месте ресторана «Портофино» откроется кофейня

На месте ресторана «Портофино» откроется кофейня
Иллюстрация: страница Engels в ВК

Итальянский ресторан «Портофино» проработал на проспекте на Ленина, 99 двенадцать лет. Он закрылся в апреле 2021 г. Спустя три года Валентин Кузякин запустит в этом помещении свой проект.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

В конце апреле 2024 г. ресторатор Валентин Кузякин откроет на Ленина, 99 кофейню Engels. Она станет пятым заведением сети.  

В этом же здании находится кофейня Simple Coffee и ресторан «Большие тарелки».

Ранее в помещении на Ленина, 99 размещался ресторан «Портофино» — одно из старейших заведений итальянской кухни в Екатеринбурге. Заведение прекратило работать 30 апреля 2024 г., хотя финансовых трудностей, проблем с посещаемостью или кухней у ресторана не было.

Мы остановили деятельность из-за того, что помещение продается собственником. Информации о том, как дальше оно будет эксплуатироваться, нет. В ресторане все было достаточно хорошо — и гости, и кухня. Если бы не продажа, он бы продолжал свою деятельность, — пояснила Тамара Клишина, директор компании Usta Group, управляющая рестораном.

В ноябре 2021 г. Usta Group перезапустила «Портофино» на площадке фудмаркета Estory в ТРЦ «Гринвич».

Ранее DK.RU сообщил, что этой весной в старинном особняке у «Тихвина» откроют бистро Florinsky под управлением команды из ресторана Castor’ka. Здание вернули к жизни за 80 млн руб.

Напомним, что на месте кафе «Пати-шах», которое много лет работало на перекрестке улиц Щорса и Степана Разина, появится английский паб.

Автор: Виктория Говорковская
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