В Екатеринбурге появится новый английский паб

Кафе «Пати-шах» сменит ориентацию кухни с Востока на Запад, вопреки закрепившейся тенденции. Стиль фасада здания тоже переделают. Жильцов соседнего дома уже предупредили о ремонте.

В Екатеринбурге решили закрыть кафе «Пати-шах», которое много лет работает на перекрестке улиц Щорса и Степана Разина. На его месте появится английский паб. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на свои источники.

В июне «Пати-шах», в котором подают шашлык, лагман, плов и другие блюда восточной кухни, закроют на полгода. Здание реконструируют, после чего там появится новое заведение под названием «Разин». Судя по рендерам, фасад здания планируют сильно изменить, отказавшись от восточных мотивов.

Жильцов соседнего дома уже предупредили, что рядом с ним установят кран для реконструкции фасада. Эту тему будут обсуждать на собрании собственников (сообщение о проведении собрания есть в распоряжении редакции).

Сотрудники кафе удивились новости о его закрытии. На просьбу прокомментировать информацию они ответили, что ничего об этом не знают.

Напомним, весной в Екатеринбурге ожидается открытие нового бистро в недавно отреставрированном «Доме Флоринского» (Сакко и Ванцетти, 69). Двухэтажный особняк XIX в. площадью 200 кв. м и прилегающий к нему участок в 414 кв. м ушел с молотка в 2021 г. за 17,9 млн руб. Он признан объектом культурного наследия. Инвестор потратил 32 млн руб. на его реставрацию и порядка 50 млн руб. — на отделочные работы.

Мы также писали о том, что в Екатеринбурге на неопределенный срок закрывается итальянский ресторан Cibo на Пушкина, 12. Владельцы заведения Ярослав и Вадим Борисихины отмечают, что это не окончательное прекращение работы и обещают открыться снова. Вероятно, в новом формате.

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