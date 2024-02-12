Спор на $500 млн. Подсанкционная компания впервые выиграла иск в международном арбитраже

«Силовые машины» с 2018 г. находятся под санкциями США. В 2019 г. им пришлось выйти из проекта по строительству ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Компания получила компенсацию за понесенные расходы.

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, которая с 2018 г. находится под санкциями США, выиграла иск против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC), пишет РБК.

Иск «Силовых машин» удовлетворен на сумму более $500 млн, говорит источник. Это первая публичная победа российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже с 2022 г., пишет издание.

Судебное разбирательство касалось совместного предприятия «Силовых машин» и PetroVietnam Technical Services Corporation (дочерней компании PetroVietnam). В 2013 г. фирма получила контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме стоимостью $1,2 млрд. После попадания «Силовых машин» под санкции США проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов.

В начале 2019 г. «Силовые машины» приостановили свое участие в контракте, сославшись на форс-мажор. Вьетнамская сторона не была согласна признать американские санкции как основание для форс-мажора. PetroVietnam Technical Services Corporation объясняла, что блокировка проекта из-за американских санкций нанесла ущерб обеим сторонам, — объясняет издание.

Компенсация в размере $500 млн должна покрыть расходы «Силовых машин» на строительство проекта, включая неоплаченные счета, стоимость оборудования и работ, которые были заказаны и выполнены к дате расторжения контракта.

Вьетнамская сторона подавала встречный иск с финансовыми требованиями на сумму около $3,5 млрд, но арбитраж его отклонил.

Управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин отмечает, что делать выводы об успешности судебной тяжбы сложно в силу конфиденциальности решения и специфики самого спора:

Достигнутый результат станет как минимум примером и ориентиром для других российских бизнесов, ищущих справедливости в зарубежных инстанциях.

При этом эксперт уверен, что «Силовым машинам» повезло, поскольку у PetroVietnam есть ряд совместных предприятий в России. Даже если вьетнамская компания откажется от компенсаций, «Силовые машины» смогут потребовать ареста российских активов PetroVietnam.

Вместе с тем PetroVietnam настаивает, что не может провести платеж по решению международного арбитража в пользу истца, поскольку компания находится под санкциями и денежные переводы в ее адрес запрещены.

Урегулирование или принудительное исполнение арбитражного решения, будь оно в пользу или против подсанкционной стороны, вероятнее всего, потребует исключения или лицензии в рамках применимого санкционного режима, чтобы подсанкционная сторона могла осуществить или получить платеж, — отмечают специалисты юрфирмы Linklaters.

Добавим, что Алексей Мордашов также находится по санкциями США. Несмотря на это, бенефициар компании «Северсталь» с 2022 г. увеличил свое состояние на $618 млн — до $19,3 млрд., рассказывал DK.RU.

Ранее DK.RU писал, что правительство Германии рассматривает возможность национализировать дочернюю компанию «Роснефти» Rosneft Deutschland. «Роснефть» также находится под санкциями ЕС и США.