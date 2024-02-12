Парк «Уралмаш» в Екатеринбурге все же обновят

Парк ждет перемен уже не первый год. Его реконструкцию продумали с учетом запроса жителей, на работы отводится два года и около 180 млн руб.

Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге обновят. На его шести гектарах появится новое освещение и ровные дорожки, на крупных площадках установят видеокамеры. Проект реконструкции представила администрация города.

Тамара Благодаткова, председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, рассказала, что инфраструктуру для парка выбрали после голосования горожан. Люди захотели, чтобы в парке было несколько мест для занятий активными видами спорта, поэтом в летнем парке оборудуют волейбольную и спортивную площадки, на последней установят тренажеры, турники и стол для тенниса. По периметру парка появится дорожка для бега, для детей обустроят разновозрастную детскую площадку. Веревочный парк останется на месте, районные мероприятия будут проводить в амфитеатре и на событийной площадке. Часть деревьев в парке заменят на молодые, добавят цветущие кустарники, продумают установку ливневок.

У парка по-прежнему будет три входа: два с ул. Красных Борцов и один с ул. Кировоградская. Разработала проект команда парка Маяковского, она же будет следить за проведением работ.

Мы постарались сохранить все функции, которые исторически были в этом месте. Важно не только отремонтировать базовую инфраструктуру, но и вдохнуть жизнь в территорию, чтобы горожане пользовались ей. Соединение разного функционала — это было основной задачей, — пояснил директор парка Маяковского Павел Зубакин.

Реконструкция парка продлится два года, потратить на нее планируется 180 млн руб.

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Ранее, напомним, DK.RU писал, что часть парков города, возможно, удастся обновить за федеральные средства.