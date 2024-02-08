«Чтобы создавать будущее Уралмаша, нужно сохранить его прошлое»

«Сейчас через площадь Первой Пятилетки едут автомобили, а здания вокруг простаивают и даже разрушаются». Житель Уралмаша — о памятниках, зеленых насаждениях и своих экскурсиях по микрорайону.

В Екатеринбурге многие крупные бизнесмены поддерживают большие социальные проекты и участвуют в решении проблем города. Заниматься тем же на уровне своих районов старается и малый бизнес. А еще — местные жители и сообщества. DK.RU решил собрать истории таких людей и поговорить с ними о развитии районов, где они живут и работают.

Ирина Костерина — известный в Екатеринбурге журналист. Она самозанятая — сотрудничает с компаниями и учреждениями города, занимается их продвижением. Последние несколько лет также периодически проводит экскурсии по Уралмашу и помогает общественным объединениям в реализации проектов по развитию родного микрорайона.

В интервью DK.RU Ирина Костерина рассказала, чем Уралмаш интересен туристам и екатеринбуржцам и чего местным жителям не хватает для комфортной жизни в этом микрорайоне.

Сейчас в Екатеринбурге большой выбор экскурсий по городу — их предлагают музеи, туристические компании и частные экскурсоводы. Как вы решили попробовать себя в этой сфере?

— В 2019 г., когда я пришла работать в Музей истории Екатеринбурга, на площадке музея в рамках гранта запустили проект «Школа авторских маршрутов». Команда Дмитрия Москвина обучала жителей города, как правильно создавать маршруты, работать с источниками. В это время я решила разработать маршрут по стрит-арту Уралмаша — в 2019-2020 гг. здесь появилось много произведений уличного искусства. Около двух лет я водила экскурсии по микрорайону, а потом ушла в декрет. Сейчас свои экскурсии по стрит-арту на Уралмаше организует Алексей Шахов.

В декрете я прошла еще одно обучение в школе гидов «Глазами инженера». Здесь уже получила диплом государственного образца. В прошлом году разработала маршрут по топонимам Уралмаша и решила вернуться к экскурсиям. На них, например, рассказываю, что в гостинице «Мадрид» раньше располагалось общежитие, а ее название было неофициальным. А Летний парк Уралмаша в советское время называли огородом.

Работу частного экскурсовода сегодня можно воспринимать как небольшой бизнес? Реально ли конкурировать с полноценными экскурсионными бюро?

— Здесь все зависит от двух факторов — насколько интересные экскурсии проводит человек и сколько времени готов на них тратить. Если гид готов водить экскурсии несколько раз в неделю, постоянно разрабатывать новые маршруты, работать над коллаборациями и привлечением аудитории — это вполне может стать для него основным заработком. В остальных случаях это скорее оплачиваемое хобби.

И очень важно, чтобы проведение экскурсий приносило человеку удовольствие. Чтобы ему было интересно работать с источниками, искать новые идеи, общаться с людьми. Чтобы экскурсовод был неравнодушен к теме или территории, которую выбрал. Для меня это принципиальный момент. Я люблю Уралмаш, в свое время даже специально переехала сюда из центра города.

Чем сегодня Уралмаш привлекает экскурсантов? Можно ли выделить топ самых популярных локаций?

— Уралмаш очень интересный район со своими историями, легендами и мифами, со своей локальной идентичностью. Здесь сохранились важные для города объекты конструктивизма. Это целый ансамбль зданий на площади Первой Пятилетки, построенный в 1930-е гг. В частности, здание гостиницы «Мадрид», которое постепенно разрушается, и ему никак не могут найти новое применение. Недалеко от него находится квартал, получивший название «Дворянское гнездо», — очень красивые здания, где раньше жили руководители Уралмашзавода и инженерно-технические кадры. Переводя на современный язык, это был элитный жилой комплекс.

Не могу не отметить Летний Парк Уралмаш, который недавно перешел под крыло ЦПКиО. Сегодня много говорят о его благоустройстве, и как житель района я вижу изменения в лучшую сторону. Здесь появилась иллюминация, а несколько месяцев назад запустили колесо обозрения. Лично я его еще не опробовала.

К сожалению, сегодня сложно воспринимать площадь Первой Пятилетки как полноценную достопримечательность: через ее центр едут автомобили, а часть зданий по периметру простаивает и даже разрушается, хотя фактически они являются объектами культурного наследия. Как бы пафосно это ни звучало, хотелось бы сохранить центр Уралмаша для потомков, сделать его настоящей точкой притяжения для жителей Екатеринбурга.

В прошлом году как раз обсуждалась «концепция лучшего будущего» площади Первой Пятилетки. Реализация подобного проекта могла бы как-то изменить ситуацию?

— Думаю, да. С проектом архитектурной группа Podelniki я знакома — помогала им решать часть задач по продвижению. В рамках проекта был проведен градостроительный анализ площади, который выполнили сотрудники и студенты Института архитектуры и строительства УрФУ. Они проанализировали благоустройство самой площади Первой Пятилетки и прилегающих к ней территорий, изучили интенсивность и структуру транспортных и пешеходных потоков. А затем архитекторы и горожане предложили варианты перезапуска площади.

Podelniki занимаются еще одним знаковым объектом для Уралмаша — Белой Башней. Очень рада, что сейчас она не простаивает. Ребята вложили много времени и сил, чтобы ее законсервировать, частично провести ремонт. Стали водить экскурсии, проводить различные мероприятия. Но этого мало — работы по восстановлению нужно продолжать.

В конце прошлого года Podelniki объявили сбор средств на реставрацию башни. Стоимость проекта оценивается в 60 млн руб: на эти деньги планируют укрепить конструкции, заменить окна, двери и кровлю, подключить башню к канализации и провести отопление. Я помогала представителю арх-группы Полине Ивановой организовать сбор — распространить информацию о сборе по СМИ и соцсетям. Podelniki очень надеялись, что сбор станет народным. Если бы 600 тыс. жителей города пожертвовали по 100 руб. — нужную сумму удалось бы собрать.

Насколько успешно идет сбор?

— За первые две недели удалось собрать около 200 тыс. руб., 50 тыс. из них поступили за первые сутки. И, как говорила Полина, большая часть поступлений — это как раз те самые переводы по 100-200 руб. Большое количество людей откликнулось на призыв и внесло свою небольшую лепту.

Мне кажется, такие проекты помогают делать жизнь в городе лучше. Я как активный житель стараюсь в них включаться и улучшать пространство своего района доступными мне способами, в данном случае — за счет работы с информацией.

Есть ли в Орджоникидзевском районе другие подобные сообщества, которые стараются сохранить его локальную идентичность?

— Такое сообщество есть в Пространстве «Заря», в здании одноименного старинного кинотеатра. В прошлом году там открылся Центр индустриального наследия Эльмаша, где проходят различные мероприятия и встречи с жителями.

Какие проблемы сейчас наиболее актуальны для жителей Уралмаша? Что, по вашему мнению, нужно изменить, чтобы жизнь в микрорайоне стала комфортнее?

— Я думаю, что проблемы Уралмаша такие же, как и в других районах Екатеринбурга. Например, зимой плохо чистятся дороги и тротуары — когда я гуляю с ребенком, приходится довольно часто переключать санки с полозьев на колеса и обратно.

Летом, к сожалению, спилили и выкорчевали много деревьев и кустарников. Конечно, это вызывает определенное беспокойство. Уралмаш, на мой взгляд, — один из самых зеленых районов Екатеринбурга, и хочется, чтобы он таким и остался.

Сейчас Уралмаш постепенно застраивается новым высотным жильем. Как относитесь к этой тенденции?

— Новое жилье должно строиться. Но при планировании нужно учитывать, сколько квадратных метров можно возвести в том или ином микрорайоне, чтобы его инфраструктура по-прежнему была доступна жителям.

Еще один важный момент заключается в том, что Уралмаш — микрорайон, где сложилась малоэтажная конструктивистская застройка. И высотные дома, которые появляются в кварталах с двух- и трехэтажными домами, перекрывают всю панораму.

Вообще во многих городах есть тенденция на сохранение исторического наследия, старые здания не сносят, а реставрируют и наделяют новыми функциями. И это правильно — чтобы создавать будущее района, нужно учитывать его прошлое. Если на Уралмаше есть классные конструктивистские ансамбли и дома, которыми приезжают любоваться горожане и туристы, мне кажется, нужно прилагать реальные усилия к тому, чтобы их сохранить. А новое жилье при этом не должно перекрывать эту красоту.

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