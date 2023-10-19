Компания из Москвы получила здание гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге за 1 рубль

Здание, построенное в первой половине 30-х годов ХХ века, является объектом культурного наследия федерального значения. Компания «Гранд-Мадрид» арендовала его на 49 лет и обещала привести в порядок.

Администрация Екатеринбурга утвердила стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района. Согласно документу, гостиницу «Мадрид» (Машиностроителей, 4) должны восстановить до 2035 г.

Инвестором выступит ООО «Гранд-Мадрид». Компания стала единственным участником торгов на право заключения договора аренды здания. Он рассчитан на 49 лет и предусматривает ежегодную плату в 1 рубль.

Арендатор обязан привести объект в порядок, соблюдая охранные обязательства. В предмет охраны включены: объемно-пространственная композиция, архитектурный стиль, декор фасадов, внутренняя планировка, интерьеры помещений.

О компании «Гранд-Мадрид» известно, что она была зарегистрирована в Москве в мае 2023 г. Основной вид ее деятельности — «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Бенефициарами бизнеса являются Вадим Биняминов и Гилал Гуршумов.

Напомним, что «Мадрид» уже сдавали в аренду в 2017 г. на 50 лет (тоже за 1 рубль в год) челябинской компании «Великий шелковый путь». В здании предполагалось разместить «Дом дружбы имени Мао» с музеем, рестораном, гостиницей и залом торжественных приемов. Однако она не выполняла обязательств по реставрации, и договор аренды расторгли в одностороннем порядке.



Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге выставлен на торги еще один объект культурного наследия — «Здание Страховой кассы» на Пушкина, 28. Площадь двухэтажной постройки с подвалом и чердаком составляет 468 кв. м. Цена лота — 48,8 млн.

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