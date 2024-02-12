На Урале стало больше банкротящихся граждан и компаний

По итогам прошлого года Свердловская область занимает четвертое место в стране по количеству банкротных торгов.

За 2023 г. число банкротных торгов в Свердловской области выросло на 17,8%, свидетельствуют данные портала «Федресурс» (публикует сведения об объявленных несостоятельных гражданах и компаниях). По этому показателю регион занимает четвертое место в стране, в целом по России средний рост числа банкротов составил 26,2%.

В соседней Челябинской области число сообщений о реализации имущества банкротов среди физлиц и ИП выросло на 11,8%. Челябинск традиционно лидирует в стране по числу граждан, которые объявляют себя банкротами во внесудебном порядке, через МФЦ. В 2023 г. было начато 769 таких процедур, рост составил 78%.

В целом по России в прошедшем году стало больше граждан-банкротов. Среди отраслей резкий рост числа банкротств показали социальные услуги: число банкротных компаний, которые проходили по разделу «Культура и спорт», выросло на 68,6%, «Образование» — на 40 %, «Здравоохранение» — на 15,4%.

Напомним, в начале февраля DK.RU сообщал, что в 2023 г. свердловчане взяли на 64% больше кредитов, чем годом ранее. Сумма долга достигла 732 млрд руб. Из данных Объединенного кредитного бюро следует, что по совокупной сумме займов Свердловская область занимает пятое место в стране после Москвы (2,6 трлн руб.), Московской области (1,8 трлн руб.), Санкт-Петербурга (1,2 трлн руб.) и Краснодарского края (894,6 млрд руб.).

Ранее стало известно, что в Свердловской области с начала 2023 года реструктуризировали 19 тыс. кредитов на сумму в 9 млрд руб. В это число вошли:

16 тыс. потребительских кредитов на 7,6 млрд руб.;

2 тыс. договоров по кредитным картам на 183 млн руб.;

530 ипотечных кредитов на 1 млрд руб.;

450 автокредитов на 332 млн руб.

Кредиты реструктуризировали как по программам банков (96% случаев), так и в рамках закона о санкционных и ипотечных каникулах, на которые имеют право граждане, чей доход упал на 30%.