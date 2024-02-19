Елена Лефтерова: «Для меня Россия — это идеальное место для ведения бизнеса»

Собственник компании «Аутсорс-Бюро Лефтеровой» уверена — не нужно бояться уходить из найма в свой бизнес. В 2015 г. она оставила высокую должность и открыла собственную компанию.

МСП меняет облик городов, делает их привлекательными, живыми и развивающимися. Владельцы бизнеса — особенная категория людей: несмотря на все сложности, они берут на себя ответственность за принятые решения, умеют подстраиваться под меняющиеся правила игры, видят перспективы для развития.

DK.RU представляет новый спецпроект «Бизнес — территория возможностей». Он — о предпринимателях. Талантливых, ответственных за свое дело, независимых и энергичных. Проект нацелен на формирование положительного и честного образа предпринимательства.

Сегодня героем спецпроекта стала Елена Лефтерова — собственник компании «Аутсорс-Бюро Лефтеровой». На DK.RU она рассказывает, как решилась уйти в бизнес с хорошей должности, почему не вернется работать в наем, и легко ли в России быть предпринимателем.

— Я выросла в маленьком поселке Кысыл-Сыр, название которого переводится как «Красная горка», в Якутии. В лучшие времена там проживало 10 тыс. человек, а сейчас всего около 1,5 тыс. В детстве мне все там нравилось — школа, мощный Вилюй с песчаным пляжем, лес, друзья… Повзрослев, начинаешь понимать, что здесь нет главного — перспектив.

Наем — скучно, бизнес — страшно

— В какой-то момент я решила радикально поменять обстановку и уехать на Большую землю. Моя энергичная натура требовала движения, развития. Я не готова была всю жизнь прожить в оторванном от всего мира прекрасном уголке, — с улыбкой рассказывает Елена. — Хотелось перспектив. На Урале у меня были знакомые, казалось, что так легче зацепиться за «материк», и я поехала в Екатеринбург.

В 1997 г. Елена приехала на Урал. За плечами несколько лет стажа бухгалтером в администрации поселка. Но было понимание, что в большом городе сразу устроиться на должность бухгалтера будет непросто. Поэтому, проработав год секретарем в строительной компании, она с удовольствием перешла в бухгалтерию.

Параллельно я поступила в институт, училась заочно, но главное — у меня были мудрые наставники, которые многому научили. Всего за 7 лет я построила хорошую карьеру и дошла до должности главного бухгалтера крупной компании-застройщика. У меня была отличная зарплата, но я понимала: что-то не то.

Вы захотели начать свой бизнес?

— Да. И мой первый предпринимательский опыт случился в 2012 г. Однажды утром я проснулась и решила, что открою магазины по продаже охлажденного мяса.

В течение года я открыла их два: один в Кольцово, другой в Академическом. Я была уверена, что все обязательно получится: у меня красивые витрины, чисто, хороший свежий товар. Но опыта не было совсем и развить прибыльную торговлю не получилось. Через полтора года я благополучно рассталась с этим бизнесом. Не моя эта история.

Поразмышляв, я поняла, что, во-первых, очень люблю, а во-вторых, лучше всего знаю налоговое законодательство. Сразу открывать новый бизнес было страшновато, поэтому я пошла в наем. Угадайте, кем? Правильно, главным бухгалтером.

Там я проработала еще три года. Все это время муж уговаривал меня вернуться в бизнес. Он говорил: «Ты классный эксперт в своей сфере и должна создать компанию, в которой будешь заниматься тем, что ты отлично умеешь делать». Так появилась идея аутсорс-бюро.

У вас была хорошая должность, высокая зарплата, адекватные руководители. Как вы решились на то, чтобы уйти в свободное плаванье?

— Было страшно, но это нормально. Когда у тебя все стабильно, ровно, ты не хочешь никуда уходить, потому что находишься в зоне комфорта. И вроде бы понимаешь, что в бизнесе перспектив больше, но страшно терять равновесие. Тем более, предыдущий опыт уверил меня: предпринимательство — это риск.

Для меня в найме самое некомфортное — это то, что нужно находиться на рабочем месте, даже если нет полной загруженности: обычно на решение текущих задач уходит два-три часа, а дальше ты просто сидишь и тратишь время впустую. На большинстве позиций, где мне приходилось работать, соблюдение графика было важно, но энергия же требует выхода!

Сейчас я понимаю, что могу рассчитывать на хорошие зарплатные предложения, но даже должность топ-менеджера, директора или управленца будет считаться для меня понижением. Нет ничего лучше собственного бизнеса. А неудачи только закаляют!

Собственный бизнес для меня — это движение, перспектива, самостоятельность в принятии решений и много всего положительного.

«Самостоятельная ячейка»

Итак, история «Аутсорс-Бюро Лефтеровой» началась в 2015 г., когда Елена набрала несколько клиентов на аутсорс и сняла офис. В то время она еще работала главным бухгалтером в компании, а бизнес развивала параллельно.

— Я сняла офис для частной практики, еще работая в найме. Так длилось год-полтора, но потом все-таки решилась и сказала руководителям, что открыла собственную компанию и ухожу. Так что официально бюро работает с 2016 г.

Одним из первых клиентов стал мой бывший работодатель. Он перешел ко мне на аутсорс, и это была большая мотивация для меня. Но через несколько месяцев нам пришлось расстаться окончательно. К тому времени бизнес уже приносил сопоставимые с моей прошлой зарплатой деньги, так что я не унывала.

Очевидный вывод из моего опыта — поддержка семьи может стать ключевым фактором успеха.

Много ли инвестиций потребовалось в открытие бизнеса?

— Чтобы начать бизнес в сфере услуг, необязательно обладать большим стартовым капиталом, но обязательно нужна команда, причем командой на старте могут быть один-два человека. Так получилась, что первыми членами бизнес-команды стали я и муж. Я занималась экспертной частью, а Игорь — развитием. Довольно быстро мы начали расширяться, наняли первого сотрудника, потом второго. В итоге начала складываться команда, основной костяк которой работает по сей день.

Сейчас в «Аутсорс-Бюро Лефтеровой» 12 человек. Команда — это все. Не будет команды, не будет ничего.

Как понять, что у вас команда? Для себя я это сформулировала так: у вас есть костяк, который работает с вами долго и уходить не собирается. Второй признак, который сам собой обозначился — люди, которые по разным причинам ушли от вас, захотели вернуться. Все говорят о кадровом дефиците сегодня, поэтому крепкая команда — то, чем нельзя пренебречь.

Фамилия в названии компании — довольно смелый шаг.

— Я очень этому сопротивлялась. Но все-таки решилась. И теперь за качество отвечаю собственной репутацией эксперта и предпринимателя.

В текучку я сегодня уже не погружаюсь, текущий бухучет ведут специалисты компании, но работа по каждому клиенту на контроле. Недавно взяли в штат руководителя бухгалтерии. На мне сейчас остались налоговые споры, налоговое консультирование и отстаивание прав клиентов в части налоговых претензий, зачастую необоснованных и незаконных. Основные мои функции как руководителя компании — организация процессов, внедрение технологий, развитие и контроль.

Несмотря на смену «работы», с ростом компании я все равно много общаюсь с клиентами. Все знают мой личный номер и иногда обращаются с юридическими, кадровыми, управленческим проблемами. Если я знаю того, кто лучше меня разбирается в вопросе, всегда рекомендую партнеров, отвечая, опять же, своей репутацией за качество их услуг.

Почему быть предпринимателем лучше? Никогда не хотелось вернуться в наем?

— Нет, в наем, наверное, я никогда не вернусь, сейчас это для меня как понижение, вне зависимости от должности и масштаба предприятия.

Может быть, это звучит пафосно, но мне действительно важно, что у меня есть свое дело, что моя компания — это самостоятельная ячейка в государстве, которая платит налоги, дает людям работу.

Еще важно, что у компании есть миссия — мы делаем бизнес клиентов более прозрачным, структурированным и безопасным с точки зрения взаимоотношений с государством.

Осознание того, что я вношу вклад в развитие общества, в формирование бизнес-среды — очень греет. И здесь речь не только о бизнесе, а еще о деловой активности. Я участвую в мероприятиях клуба женщин-предпринимателей «Основание» (бывшая «Opora Woman»), являюсь председателем комиссии по аудиту, бухучету и финансово-налоговому консультированию СО «Опоры России», член Евразийской Ассоциации налоговых и финансовых консультантов.

Любой может стать предпринимателем или для этого требуются особые качества?

— Предпринимателем может стать любой, но не всем это нужно в силу характера или темперамента. Самое главное для предпринимателя — умение брать ответственность: перед собой, перед сотрудниками, перед государством. Для многих это и самое страшное.

Второе важное качество — уметь выстроить стабильно работающую систему. Открыть бизнес легко, но что потом с ним делать, как его развивать, чтобы он не закрылся через пару лет? Поэтому системность очень важна. Бизнес — это, в первую очередь, стабильно работающий механизм. Этому можно научиться.

Отсюда и третья важная черта — умение и желание учиться. Учиться на своих ошибках, учиться у других, постоянно искать новую информацию и новый опыт. Без этого никак.

Какие ошибки вы допускали при построении бизнеса и чему это вас научило?

— Про первую ошибку я уже рассказала — в идеале начинать свое дело с того, что знаешь лучше всего.

Вторая моя боль — неформальные договоренности с партнерами. Эту ошибку я допустила и в первом бизнесе, и во втором, но во второй раз, благо, все закончилось хорошо. Так что мой совет: если у вас есть партнер по бизнесу, неважно, родственник это, лучший друг или просто знакомый, — все отношения должны быть формализованы, а ответственность и обязанность сторон прописаны в договоре.

Но в любом случае каждый допускает собственные ошибки на пути предпринимательства. При этом очень важно работать над ними, уметь анализировать и принимать решения, которые предотвратят их повторение. После того, как ошибка допущена и вы ее осознали, необходимо изменить процессы в бизнесе так, чтобы подобное не повторялось. Просто «тушение пожара» не поможет, должна быть системная работа.

Вы много общаетесь с предпринимателями, как их можно описать, есть какой-то средний портрет?

— Средний портрет невозможно вывести, но я вижу разницу поколений. Предприниматели из нулевых неохотно переходят на работу «в белую», они всегда находятся в поисках «схем».

Молодые же приходят и говорят: «Скажите, как надо сделать и сколько это будет стоить». И идут заниматься развитием бизнеса. Это очень круто.

Печально, но бывает, что спустя некоторое время у них начинают возникать вопросы: «А вот мои друзья/партнеры делают так, и им за это не прилетает. Может, мы тоже так попробуем?». Бывает, что опытные предприниматели подталкивают молодых к устаревшим решениям. Разговариваем, конечно, объясняем, что незнание закона не освобождает от ответственности.

С какими проблемами сегодня чаще всего сталкиваются предприниматели?

— Могу пояснить только по своей сфере налоговой безопасности.

Предпринимателям важно понимать, что налоговая поменяла методы работы, но при этом в ФНС все еще работают люди, у них есть план, есть инструменты, и они, как любой другой наемный сотрудник, хотят выполнить свои задачи. Отсюда возникает масса незаконных требований со стороны налоговой. По нашей статистике, 80% требований ФНС незаконны отчасти или полностью.

Владельцам бизнеса важно сегодня правильно отвечать на требования со стороны государственных органов. Если ты неправильно ответил на требование, был очень активен в предоставлении документов, информации, сведений, либо в определенных случаях бездействовал, ты можешь подвести не только себя, но и контрагентов.

Большая проблема для предпринимателей МСП — недостаточная квалификация бухгалтеров, незнание прав и обязанностей предпринимателей и налоговой, этим инспекторы и пользуются.

Иногда приходят клиенты и говорят: «Нас задавила налоговая, помогите разобраться». Смотришь, а его не налоговая задавила, его незнание закона подвело.

Второе, что хочется отметить, — незнание предпринимателями мер поддержки. Государство недостаточно доносит эту информацию до бизнеса.

Удивительно, но большинство предпринимателей не знают про льготы, которыми они могут воспользоваться и тем самым улучшить свое финансовое положение. На территории Свердловской области, например, действует больше 300 различных мер поддержки и льгот для бизнеса. Про УСН и патент вроде бы все знают, но не каждый предприниматель в курсе, подходит его деятельность под патент или нет.

Однажды к нам пришел клиент, который строит дома и сдает их в аренду. Спрашиваем: «Вы на какой системе налогообложения?». Отвечает: «На УСН, платим 6% с дохода, получается 1,8 млн в год». Мы ему объясняем, что его деятельность подходит под патент, который стоит 34 тыс. руб. в год, и никаких 1,8 млн руб. налога платить не надо. В итоге они, конечно, перешли на патент, но до этого несколько миллионов переплатили, потому что просто не знали, что налоговый режим можно изменить.

Россия — хорошая страна для ведения бизнеса?

— На мой взгляд, у нас огромные неосвоенные возможности. Конкуренция существует в очень небольшом количестве отраслей. В большинстве случаев, чтобы обойти конкурентов, достаточно делать свое дело лучше среднего.

Про поддержку государства я уже говорила. Если кто-то жалуется, что ему государство или конкуренты не дают развиваться, он просто недостаточно внимания уделяет развитию своего бизнеса и взаимодействию с госорганами.

Для меня Россия — это идеальное место для ведения бизнеса.

Какой совет вы дали бы тем, кто только планирует или только начал вести собственный бизнес?

— Начинать бизнес надо «в белую». А если бизнес уже работает и использует какие-то схемы, серые или черные, то реально есть два-три года, чтобы максимально его обелить.

Налоговая постоянно совершенствует инструменты контроля. Практически все схемы видны налоговой невооруженным глазом. В долгосрочной стратегии «белыми» быть дешевле и безопаснее.

И не нужно бояться уходить из найма в свой бизнес в любом возрасте. Хотите менять мир вокруг себя, идите и меняйте. Будут ошибки, но будут и победы. Удачи в бизнесе.

«Аутсорс-Бюро Лефтеровой»

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Автор фото: Наталья Ефремова

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