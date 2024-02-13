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В филармонии прошел необычный терменвокс-концерт и по совместительству — урок физики

Петр Термен
Петр Термен . Иллюстрация: DK.RU

Свердловская филармония организовала для школьников уникальный урок о связи музыки с физикой, где для них сыграл правнук изобретателя терменвокса Петр Термен.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

В Филармонии прошел урок-концерт для восьмых классов. Школьникам продемонстрировали терменвокс — единственный в мире бесконтактный музыкальный инструмент. Урок прошел в рамках проекта Свердловской филармонии «Филармонический урок», который существет с 2021 г.

В этом году музыкальные уроки посетило около тысячи восьмиклассников. Слушателям показали связь между музыкой и историей, музыкой и литературой, музыкой и физикой, в планах — музыка и химия.

Уроки проходят в интерактивном формате — перед концертом школьники могут пообщаться с артистами, понаблюдать за работой музыкантов и попробовать поиграть на музыкальных инструментах.

В филармонии прошел необычный терменвокс-концерт и по совместительству — урок физики 1

Подробнее о проекте рассказала Александра Шакирьянова, руководитель Департамента просветительских проектов Свердловской филармонии:

«В первом проекте, который мы открыли в этом сезоне, принимают участие 23 школы Екатеринбурга. Это чуть больше тысячи восьмиклассников и самое ценное, что вместе с ними приходят учителя. Для них это новый формат проведения уроков вне школы. Тем самым мы развиваем партнерство с образовательными учреждениями. Мы проводим всего 4 занятия в сезон».

Уроком физики в Филармонии стал концерт терменвокса. Это единственный бесконтактный музыкальный инструмент в мире. Его изобрел физик-акустик Лев Термен в 1920 г. Концерт для школьников в Филармонии исполнил его правнук — Петр Термен, руководитель школы терменвокса, один из выдающихся исполнителей на этом инструменте.

Это уникальный музыкальный инструмент и лучший повод, чтобы рассказать о связи и музыки, и физики. Именно с терменвокса принято отсчитывать мировую историю электронной музыки, — пояснили организаторы урока.

Петр Термен

«Терменвокс выглядит как коробочка с двумя антеннами, между которыми есть невидимые электромагнитные поля. И когда рука проходит сквозь них, меняются высота и громкость звука. Музыкальных произведений для терменвокса немного, но они пишутся и исполняются в разных странах мира. Чаще пишутся произведения для терменвокса и фортепиано, но случаются и совершенно неожиданные работы, например, для терменвокса и сопрано», — рассказал Петр Термен.

Школьникам показали разные грани звучания терменвокса и небольшую электронную композицию, которая называется «Космос».

В мире есть только две школы, где учат играть на терменвоксе — в Японии и в России. Научиться играть на этом необычном инструменте может каждый — и выпускник филармонии, и тот, кто никогда прежде ни на чем не играл. Терменвокс всегда дает какое-то особое новое измерение в музыке. На нем играют и современную музыку и джазовые произведения, но классический репертуар дает выразиться инструменту наиболее полно, — добавил Петр Термен.

Напомним, что в этом году Свердловская филармония пообещала зрителям сюрпризы с восточным колоритом.

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Автор: Татьяна Юстус
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