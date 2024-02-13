ФНС усилила контроль за трудоустройством штатных работников под видом самозанятых

Компании, которые получают уведомления от налоговой, чаще всего сразу признают вину и добровольно уточняют налоговые обязательства. Эксперты говорят, что отбиться от претензий инспекции сложно.

ФНС начала применять скоринг для контроля за компаниями, которые работают с самозанятыми, пишут «Ведомости». Налоговая таким образом выявляет случаи трудоустройства штатных работников под видом самозанятых для снижения налогов.

Как пишет издание, инспекции стали в несколько раз чаще направлять работодателям уведомления с требованием разъяснить характер сотрудничества с гражданами — пользователями режима налога на профессиональный доход (НПД).

Скоринговая система, которую применяет ФНС, анализирует более 20 параметров работы компании. Кроме статистических данных численности самозанятых, ФНС интересуется, каким образом организация выходит на работников, предлагающих такие услуги. Представитель ФНС рассказал, что служба с момента введения режима НПД ведет постоянную работу по выявлению нарушений в части подмены трудовых отношений:

При выявлении нарушений организациям отправляют письма с уведомлением — многие работодатели уже на этом этапе признают вину и добровольно уточняют свои налоговые обязательства, — говорят в ФНС.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отметил, что под наиболее пристальным вниманием налоговой находятся строительная и транспортная сферы.

Партнер юридической практики «Технологий доверия» Раиса Алексахина добавляет, что повышение интереса ФНС к сотрудничеству компаний с самозанятыми можно объяснить ростом числа пользователей НПД и, соответственно, масштабов привлечения компаниями таких работников.

В 2023 г. число пользователей НПД увеличилось на 39% с 6,6 млн до 9,3 млн человек, а общий заработок составил 1,4 трлн руб.

Отбиться от претензий инспекции будет затруднительно, и большинство компаний будет идти навстречу и платить причитающиеся налоги, — полагает юрист компании «КСК групп» Джавид Эйюбов.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2023 г. оказалось, что каждый пятый россиянин работает неформально. В результате число работников в неформальном секторе экономики выросло до 14,2 млн человек, рассказывал DK.RU. За год показатель увеличился почти на полмиллиона (13,7 млн неформально занятых в аналогичный период 2022 г.). В статистику по неформальной занятости попадают как работники в компаниях и на предприятиях, не зарегистрированных официально, так и те, кто работает на себя, не оформляя официально свою деятельность.

Ежедневно к проекту НПД присоединяется более 7000 человек, говорили ранее в ФНС. «Бесконечно раздувать этот сегмент довольно проблематично», — говорят эксперты. Это связано с тем, что самозанятые, например, не платят единый социальный налог.

Рост доли занятых, которые не делают страховых взносов в общую систему, финансирующую пенсии и здравоохранение, может иметь долгосрочные последствия, — соглашается Александр Исаков.

Эксперт полагает, что при дальнейшем увеличении доли самозанятых может потребоваться изменение налогового режима для самозанятых в сторону повышения ставок.