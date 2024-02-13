Как будут расти цены на цветы и подарки. Аналитика конфетно-букетного периода

14 февраля, 23 февраля и 8 Марта – праздники, в преддверии которых традиционно растет спрос на цветы и конфеты. Насколько сильно вырастут цены в этом году и как они уже выросли, в материале DK.RU.

Накануне 14 февраля средний рост цен на романтические подарки может составить порядка 7%, считают аналитики компании Flowwow. Средняя стоимость букета цветов в Свердловской области составит 2395 руб. (-2% по сравнению с январем 2024-го). При этом она же в Екатеринбурге может показать рост на 9%, а стоимость одного букета составить 3101 руб.

«Мы не ожидаем резкого роста цен в преддверии праздника. Так, по нашему прогнозу, на маркетплейсе цены на популярные позиции к 14 февраля могут повыситься в среднем на 6,4–7%. Чуть более высокий рост цен ожидается в категории товаров «Клубника в шоколаде». Такое временное подорожание происходит ежегодно из-за высокой загруженности кондитеров перед праздником», — считает ведущий менеджер по привлечению партнеров и аккаунтингу Flowwow Алексей Белкин.

В 2023 г. по сравнению с предыдущим годом спрос на товары для праздников вырос в 2,8 раза. В целом рост этой категории товаров составил 183%. Например, спрос на воздушные шары вырос в 1,9 раза по сравнению с 2022 г., а на клубнику в шоколаде — в 3 раза. Средняя стоимость цветов в коробке снизилась на 1,1% при увеличении спроса в 2,5 раза.

Наиболее востребованным товаром для организации праздника стали воздушные шары. В 2023 г. их продажи выросли в 1,9 раза, а средняя стоимость такой покупки составила 1,319 руб., что на 20,2% больше по сравнению с 2022 г.

Самым популярным подарком в городах Свердловской области стал монобукет — его продажи за 2023 г. увеличились в 2,3 раза, его средняя стоимость стала выше на 8,3% по сравнению с 2022 г. и составила 2531 руб.

Также большим спросом среди жителей Свердловской области пользовались кондитерские изделия из клубники. Так, например, букеты из клубники стали покупать в 1,8 раза чаще, клубнику в шоколаде — в 3 раза. При этом средняя стоимость на такие изделия выросла на 15,8%.

По данным Flowwow, в топ-10 самых популярных подарков также вошли авторские букеты, цветы в коробке и бенто-торты. Спрос на такие подарки в среднем вырос в 3,9 раза. Как подсчитали аналитики сервиса, самым дорогим типом подарка для жителей Свердловской области стал авторский букет, средняя стоимость которого составила 2882 руб. При этом средняя стоимость цветов в коробке снизилась на 1,1% и составила 2310 руб., несмотря на рост спроса по данному товару в 2,5 раза.

Также аналитики нашей компании отметили тенденцию дарить подарки своим знакомым в другие регионы, которая наблюдается по всей России. Так, например, жителям Екатеринбурга и Свердловской области в 12,7 раз чаще стали дарить подарки из Челябинска. При этом жители Свердловской области чаще отправляли подарки в Тюмень. Так, в 2023 г. они отправляли подарки в Тюмень на 59% чаще, чем в 2022 г.

Напомним, екатеринбургская таможня ежегодно отчитывается о поставках цветов к 8 Марта. В 2023 г. в Екатеринбурге приехало в три раза меньше цветов, чем в прошлом. С 2022 г. цветы привозят в регион с мировой цветочной биржи в Амстердаме на автомобилях. Изменилась логистика, а не страны-поставщики. Цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, доставляются в Нидерланды, а уже оттуда — в столицу Урала.

Все поступающие в Кольцово цветы декларируются в Уральской электронной таможне. За 233 тонны выпущенной цветочной продукции сумма таможенных платежей составила более 25 млн руб.

Прежде чем цветы попадут в магазин, они в обязательном порядке проходят фитосанитарный контроль. Далее, если груз не опасен, он поступает сотрудникам таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой), где в обязательном порядке проверяют соответствие груза заявленному количеству и ассортименту.

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