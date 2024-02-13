Старейший кооператив по добыче золота на Урале могут признать банкротом

К артели «Невьянский прииск» за три месяца было подано 15 исков на 10 млн руб. Юристы считают, что взыскание таких долгов может привести к подаче заявления о признании банкротом.

Производственный кооператив «Невьянский прииск» оштрафовали на 400 тыс. руб. за нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Проверку провела невьянская прокуратура совместно со специалистами Уральского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Во время проверки было установлено, что после проведенной артелью рекультивации земельного участка площадью 395 тыс. кв. м не были восстановлены земли до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования.

После этого прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых).

Когда постановление вступит в силу, будет рассматриваться вопрос о направлении в Невьянский городской суд иска к артели о возложении обязанности по проведению рекультивации земель.

Министерство природных ресурсов и экологии региона с начала 2023 г. подало к артели старателей «Невьянский прииск» шесть исков, всего же за три месяца к золотодобытчикам было подано 15 различных исков на 10 млн руб., в частности от поставщиков энергоресурсов и запчастей. В итоге правительство решило расторгнуть договоры об аренде лесного участка. По мнению юристов, иски о взыскании задолженности в будущем могут привести к подаче заявления о признании артели банкротом, пишет «Ъ-Урал».

Напомним, в прошлом году в Госдуму был внесен законопроект, который разрешит россиянам копать золото. Согласно проекту закона, в течение трех ближайших лет на Дальнем Востоке и в Арктике будет запущен специальный пилотный режим, который далее распространится на всю Россию. Любой желающий сможет подать электронную заявку, зарегистрироваться онлайн в качестве индивидуального предпринимателя и получить на три года для разработки участок площадью до десяти гектаров. Срок эксплуатации этой земли можно будет продлить.

Разрабочики законопроекта считают, что он базируется на анализе мирового и отечественного исторического опыта: например, в США индивидуальная разработка золотых месторождений работает с 1872 г. По некоторым данным, в России насчитывается около десяти тысяч россыпей с запасами золота до 20-30 кг, которые находятся вне поля зрения монополистов, но очень даже интересны индивидуальным старателям. Согласно инициаторам законопроекта, создание новой официальной отрасли только в течение первых трех лет привлечет в бюджет регионов дополнительно до 30 млрд руб. и обеспечит около десяти тысяч новых рабочих мест.

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