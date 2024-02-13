Сообразили на троих. УФАС раскрыло картельный сговор клининговых компаний на 21 млн руб.

Свердловское УФАС разоблачило схему работы трех компаний, которые влияли на формирование цен на торгах. Алгоритм подобных действий называется «таран».

Свердловское УФАС России разоблачило картельный сговор на торгах по уборке помещений и признало участников нарушившими антимонопольное законодательство.

Лица вступили в картельный сговор с целью поддержания цен в четырех торгах. Торги проводились на право оказания услуг по уборке помещений и прилегающей территории государственных учреждений и организаций, расположенных в Тюменской, Томской, Брянской и Московской областях.

Общий размер начальных (максимальных) цен договоров составил 21 млн 021 тыс. 292,3 руб.

Участники картеля реализовали схему «таран». Такая схема позволяет заранее определенной компании стать победителем закупки. Цель схемы — заставить добросовестных участников торгов, введенных в заблуждение резким снижением цены, отказаться от конкурентной борьбы и дать возможность одному из участников сговора заключить контракт по максимально возможной цене. Так, двое из трех участников соглашения, имея заведомо не соответствующие требованиям заявки, намеренно снизили НМЦД своими предложениями (более 80%), зная при этом, что по вторым частям их заявки будут отклонены. При этом третий участник картеля воздержался от большого снижения цены, снижая цену на 5-10%.

В результате действий картеля заказчики были вынуждены закупать услуги с минимальным снижением НМЦД, хотя другие участники торгов могли бы оказать их по более низким ценам.

Антимонопольный орган установил, что в ходе торгов участники действовали в интересах друг друга. В частности они сознательно отказались от конкурентной борьбы, осуществляли совместную подготовку к торгам с использованием единой инфраструктуры, заключили договоры с общим тендерным специалистом, а также имели договорные отношения по оказанию клининговых услуг. Организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Напомним, на Среднем Урале бизнес стал чаще жаловаться на госзакупки. С 1 января текущего года участники конкурсных процедур по 44-ФЗ стали подавать жалобы по унифицированной форме через Единую информационную систему — этот шаг позволил отсеять большое количество заявителей, которые злоупотребляют этим правом, заявил руководитель Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов. Однако даже несмотря на это изменение, число жалоб со стороны участников госзакупок в первом полугодии 2023 г. выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. — до 423 штук.

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