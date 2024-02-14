В России начинают эксперимент по электронной регистрации бизнеса

Российские предприниматели смогут зарегистрировать бизнес за один день без личного присутствия. Электронный эксперимент продлится год, желающим придется раскрыть свои биометрические данные.

До 1 марта 2025 г. российские предприниматели смогут зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы (ФНС) и открыть счет в банке, сообщают РИА Новости. Эксперимент по электронной регистрации бизнеса с 1 марта 2024 г. запускает правительство РФ. Это позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям начать пользоваться расчетным счетом уже за один день

На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система (ЕБС). Минфин отмечает, что участие в эксперименте добровольное. Его целями авторы называют «повышение эффективности дистанционного взаимодействия между предпринимателями, компаниями, банками и ФНС», — отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко:

Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть свое дело. За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно.

Эксперимент проводится при участии Минфина, Банка России, Росфинмониторинга и оператора ЕБС — АО «Центр биометрических технологий».

Предполагается, что участники смогут выбрать банк для открытия расчетного счета и начать пользоваться им за один день. Сейчас зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно за три рабочих дня при условии личной подачи документов в Федеральную налоговую службу (ФНС) или подачи в электронном виде.

В начале июля группа депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов, которые позволят регистрировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей на электронный адрес вместо физического, который будет сформирован в «специальной государственной информационной системе при создании учетной записи». Этот адрес будет указан в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, как и электронная почта для связи. Авторы отметили, что многим компаниям, работающим удаленно, не нужны физические офисы.

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