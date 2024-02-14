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В России начинают эксперимент по электронной регистрации бизнеса

В России начинают эксперимент по электронной регистрации бизнеса
Иллюстрация: РИА Новости

Российские предприниматели смогут зарегистрировать бизнес за один день без личного присутствия. Электронный эксперимент продлится год, желающим придется раскрыть свои биометрические данные.

#НОВОСТИ

До 1 марта 2025 г. российские предприниматели смогут зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы (ФНС) и открыть счет в банке, сообщают РИА Новости. Эксперимент по электронной регистрации бизнеса с 1 марта 2024 г. запускает правительство РФ. Это позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям начать пользоваться расчетным счетом уже за один день

На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система (ЕБС). Минфин отмечает, что участие в эксперименте добровольное. Его целями авторы называют «повышение эффективности дистанционного взаимодействия между предпринимателями, компаниями, банками и ФНС», — отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко:

Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть свое дело. За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. 

Эксперимент проводится при участии Минфина, Банка России, Росфинмониторинга и оператора ЕБС — АО «Центр биометрических технологий». 

Предполагается, что участники смогут выбрать банк для открытия расчетного счета и начать пользоваться им за один день. Сейчас зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно за три рабочих дня при условии личной подачи документов в Федеральную налоговую службу (ФНС) или подачи в электронном виде.

В начале июля группа депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов, которые позволят регистрировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей на электронный адрес вместо физического, который будет сформирован в «специальной государственной информационной системе при создании учетной записи». Этот адрес будет указан в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, как и электронная почта для связи. Авторы отметили, что многим компаниям, работающим удаленно, не нужны физические офисы.

Как привлекательные активы переходят из частных рук под контроль государства, чем обернулась для бизнеса приостановка СИДН и что хорошего власти сделали для предпринимателей в 2023 г. — Роман Речкин для DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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