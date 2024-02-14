«Гринвич» передал часть территории под застройку вдоль Щербакова другим компаниям

В частности землю в субаренду под застройку взяли «Атлас Девелопмент» и «Кургансельстрой». Для компании из Зауралья данный проект будет дебютным в Екатеринбурге.

Компания «Гринвич-недвижимость» передала в субаренду другим девелоперам два участка под застройку на Уктусе. На площадке в 19 гектаров новые дома возведут «Кургансельстрой», для которого стройка станет первой в Екатеринбурге, и «Атлас Девелопмент».

Данные участки вдоль улицы Щербакова компания «Гринвич-недвижимость» выкупила в собственность в десятых годах. Часть территории девелопер застроил самостоятельно, пишет 66.RU.

Застройщики уже получили разрешительную документацию на 90 тыс. кв. ме жилья суммарно: «Кургансельстрой» построит два многоэтажных дома, «Атлас Девелопмент» — пятисекционный дом.

Компания из Кургана построит дома новой очереди ЖК River Park по типовому проекту. Мастер-девелопер взял на себя разработку концепции и подготовку пакета документов, в том числе для получения банковского финансирования. Такой формат, по словам генерального директора «Кургансельстроя» Евгения Соснина, дает возможность зайти на рынок Екатеринбурга в сжатые сроки.

«Атлас Девелопмент» самостоятельно разработал проект и вписал его в существующую застройку.

Рядом с участками «Гринвича» есть еще один с утвержденными планами на застройку, но пока неизвестно, кто его будет осваивать. Еще одна потенциальная стройка в этой локации — проект компании «Стройтэк» — находится на некотором отдалении от площадок «Гринвич-недвижимость», ближе к берегу Исети. На этом месте городские власти планировали построить мост через пруд, соединив Уктус и Химмаш. В новой версии Генплана территорию отдали под жилищную застройку.

Проект планировки для всей этой территории мэрия Екатеринбурга утвердила в прошлом году. Из документа следует, что к 2030 г. здесь построят 177 тыс. кв. м жилья, где будут проживать 5,9 тыс. человек. Предусмотрен подземный паркинг и пять надземных. В юго-восточной части территории планируется построить образовательный кластер из двух детских садов (по 350 детей каждый) и школу на 1500 мест.

Напомним, для «Гринвич-недвижимость» передача площадок в субаренду является привычной бизнес-моделью. Например, семь расселенных кварталов в Цыганском поселке девелопер также раздал разным организациям.

Застраивать территорию частного сектора в районе ул. Шаумяна, Амундсена, Хользунова и Советских Женщин будут в том числе компании сыновей владельцев «Гринвича». В целом земли бывшего Цыганского поселка поделили между пятью девелоперами. Застройкой района в итоге будут заниматься:

Baza Development , которой наполовину владеет Марк Заводовский , сын совладельца «Гринвича» Игоря Заводовского . Это первый самостоятельный девелоперский проект Заводовского-младшего.

, которой наполовину владеет , сын совладельца «Гринвича» . Это первый самостоятельный девелоперский проект Заводовского-младшего. «Свобода мысли» , один из учредителей компании — Матвей Погребинский , сын второго совладельца «Гринвича» Константина Погребинского , для него это также первый самостоятельный опыт застройки.

, один из учредителей компании — , сын второго совладельца «Гринвича» , для него это также первый самостоятельный опыт застройки. «Проспект Групп» , компания строит жилой квартал у автовокзала и коттеджный поселок на Шарташе.

, компания строит жилой квартал у автовокзала и коттеджный поселок на Шарташе. ГК R1 — многопрофильная компания, в Екатеринбурге широко известно ее архитектурное бюро.

— многопрофильная компания, в Екатеринбурге широко известно ее архитектурное бюро. «ЭНКО», тюменский девелопер, который уже строит три очереди ЖК в Новокольцовском районе.

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