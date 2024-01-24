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РЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажки

РЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажки
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В феврале пройдет аукцион по продаже помещений и земли под ними за зданием управления железной дороги на ул. Челюскинцев. Рядом с ними уже строится новый квартал.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

ОАО «РЖД» продолжает распродавать активы в Екатеринбурге. Компания выставила на торги недвижимость за зданием управления железной дороги. В 2021 г., напомним, была продана площадка грузовой станции.

На продажу выставлена неиспользуемая недвижимость и земля под ней в квартале ул. Печерской, Некрасова, Беринга и Челюскинцев. Покупатель получит в том числе лабораторию, гараж, два производственных здания и асфальтированную площадку. Наибольшую ценность представляет гектар земли за управлением железных дорог. За постройки и землю неподалеку от грузового двора станции Екатеринбург – Товарный РЖД планирует получить не менее 347,6 млн руб. В счет части оплаты победитель торгов должен будет построить и передать ОАО трехэтажный гараж на 265 машино-мест.

На выставленной на торги земле, вероятнее всего, появится жилой комплекс. Неподалеку девелопер из Тюмени «Брусника» уже возводит многоэтажные жилые дома, «Синара-Девелопмент» готовит проектную документацию на площадку Товарного двора и готовится выкупать федеральные земли.

Этот комплекс находится в зоне нашего проекта по развитию застроенных территорий. Существенная часть земли под зданием отойдет под муниципальные нужды, — пояснили в пресс-службе «Брусники».

Часть земель будущий владелец, вероятно, передаст для строительства продолжения ул. Беринга. Торги назначены на 21 февраля.

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Автор: Александра Клименко
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