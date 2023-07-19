Часть бывшего цыганского поселка застроят компании младших Заводовского и Погребинского
Стало известно, кто будет строить на выкупленных «Гринвич-недвижимостью» землях в районе ул. Шаумяна, Амундсена, Хользунова и Советских Женщин. Территорию поделили между пятью девелоперами.
Застраивать территорию частного сектора в районе ул. Шаумяна, Амундсена, Хользунова и Советских Женщин будут в том числе компании сыновей владельцев «Гринвича». В целом земли бывшего цыганского поселка поделили между пятью девелоперами.
Частные дома на юго-западе города выкупает «Гринвич-недвижимость», после чего передает земли застройщикам. Как пишет 66.RU, застройкой района в итоге будут заниматься:
- Baza Development, которой наполовину владеет Марк Заводовский, сын совладельца «Гринвича» Игоря Заводовского. Это первый самостоятельный девелоперский проект Заводовского-младшего.
- «Свобода мысли», один из учредителей компании — Матвей Погребинский, сын второго совладельца «Гринвича» Константина Погребинского, для него это также первый самостоятельный опыт застройки.
- «Проспект Групп», компания строит жилой квартал у автовокзала и коттеджный поселок на Шарташе.
- ГК R1 — многопрофильная компания, в Екатеринбурге широко известно ее архитектурное бюро.
- «ЭНКО», тюменский девелопер, который уже строит три очереди ЖК в Новокольцовском районе.
Новые кварталы на Юго-Западе объединит прогулочная аллея.
Ранее «Гринвич-недвижимость» уже отдала «участок под ключ» с различными разрешениями, одобренным проектным финансированием и готовыми сетями на Уктусе компании «Кургансельстрой».
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