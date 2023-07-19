Часть бывшего цыганского поселка застроят компании младших Заводовского и Погребинского

Стало известно, кто будет строить на выкупленных «Гринвич-недвижимостью» землях в районе ул. Шаумяна, Амундсена, Хользунова и Советских Женщин. Территорию поделили между пятью девелоперами.

Застраивать территорию частного сектора в районе ул. Шаумяна, Амундсена, Хользунова и Советских Женщин будут в том числе компании сыновей владельцев «Гринвича». В целом земли бывшего цыганского поселка поделили между пятью девелоперами.

Частные дома на юго-западе города выкупает «Гринвич-недвижимость», после чего передает земли застройщикам. Как пишет 66.RU, застройкой района в итоге будут заниматься:

Baza Development , которой наполовину владеет Марк Заводовский , сын совладельца «Гринвича» Игоря Заводовского . Это первый самостоятельный девелоперский проект Заводовского-младшего.

, которой наполовину владеет , сын совладельца «Гринвича» . Это первый самостоятельный девелоперский проект Заводовского-младшего. «Свобода мысли» , один из учредителей компании — Матвей Погребинский , сын второго совладельца «Гринвича» Константина Погребинского , для него это также первый самостоятельный опыт застройки.

, один из учредителей компании — , сын второго совладельца «Гринвича» , для него это также первый самостоятельный опыт застройки. «Проспект Групп» , компания строит жилой квартал у автовокзала и коттеджный поселок на Шарташе.

, компания строит жилой квартал у автовокзала и коттеджный поселок на Шарташе. ГК R1 — многопрофильная компания, в Екатеринбурге широко известно ее архитектурное бюро.

— многопрофильная компания, в Екатеринбурге широко известно ее архитектурное бюро. «ЭНКО», тюменский девелопер, который уже строит три очереди ЖК в Новокольцовском районе.

Новые кварталы на Юго-Западе объединит прогулочная аллея.

Ранее «Гринвич-недвижимость» уже отдала «участок под ключ» с различными разрешениями, одобренным проектным финансированием и готовыми сетями на Уктусе компании «Кургансельстрой».

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